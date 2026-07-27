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Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за сутки - РИА Новости, 27.07.2026
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15:36 27.07.2026
Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за сутки

Telegram впервые с февраля заблокировал за сутки более 200 тысяч групп и каналов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за воскресенье, впервые с 15 февраля достигнув такого рубежа.
  • С начала года общее число заблокированных сообществ составило 21 415 746.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Telegram по итогам воскресенья заблокировал у себя более 200 тысяч групп и каналов, и такой рубеж был достигнут впервые почти за полгода, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, мессенджер заблокировал за воскресенье 210 912 групп и каналов, выше отметки в 200 тысяч показатель поднялся впервые с 15 февраля (в тот день блокировки составляли 254 005). При этом обычно заметным знаковым "всплеском" становится рубеж уже в 100 тысяч блокировок в день.
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Мессенджер за всю прошедшую неделю заблокировал суммарно уже 726 241 групп и каналов, из них сообществ, "связанных с терроризмом", - 3,335 тысячи.
С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 21 415 746, из них 151 410 сообществ, "связанных с терроризмом".
Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.
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