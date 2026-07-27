Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции и уничтожили до 365 военнослужащих ВСУ.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили до 365 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ивановка Днепропетровской Области, Доброполье, Рубежное, Новотроицкое, Сергеевка, Светлое и Новониколаевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 365 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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