Суд конфисковал в доход государства имущество экс-партнера Тимура Иванова

Краткий пересказ от РИА ИИ Симоновский суд Москвы конфисковал активы предпринимателя Сергея Бородина, экс-партнера Тимура Иванова, почти на 1,4 миллиарда рублей.

Фигуранта приговорили к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Симоновский суд Москвы конфисковал активы предпринимателя Сергея Бородина, экс-партнера Тимура Иванова, почти на 1,4 миллиарда рублей.

"Конфисковать у Бородина имущество, эквивалентное сумме миллиард 372 миллиона рублей, полученное в результате совершения преступлений, в доход федерального бюджета", — огласила решение судья.

В понедельник фигуранта приговорили к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей.

Дело Бородина, которого наряду с Ивановым обвиняли в получении взяток более чем на 1,3 миллиарда рублей, выделили в отдельное производство: бизнесмен заключил сделку со следствием и признал вину.

По версии СК, Минобороны заключило контракт с "ОлимпСитиСтроем" на строительство военных объектов. За это глава компании Александр Фомин передавал Иванову и Бородину деньги за общее покровительство, а также по указанию второго построил на их участках в Тверской области два дома, бани, вертолетные площадки, ангары и здание для охраны за свой счет.

Как заявлял в суде гособвинитель, с мая 2018-го по декабрь 2021 года Иванов и Бородин получили от Фомина 1,208 миллиарда рублей. Еще 152 миллиона он выделил фигурантам в 2022-м.

Симоновский суд столицы в закрытом режиме также рассматривает дело в отношении Иванова и Фомина. В обвинительном заключении говорилось, что бывший замминистра получил взятки на 1,3 миллиарда рублей, вину он не признает.