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Суд конфисковал в доход государства имущество экс-партнера Тимура Иванова - РИА Новости, 27.07.2026
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13:36 27.07.2026 (обновлено: 14:05 27.07.2026)
Суд конфисковал в доход государства имущество экс-партнера Тимура Иванова

Суд конфисковал имущество экс-партнера Тимура Иванова Бородина на 1,37 млрд руб

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБизнесмен Сергей Бородин
Бизнесмен Сергей Бородин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бизнесмен Сергей Бородин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Симоновский суд Москвы конфисковал активы предпринимателя Сергея Бородина, экс-партнера Тимура Иванова, почти на 1,4 миллиарда рублей.
  • Фигуранта приговорили к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Симоновский суд Москвы конфисковал активы предпринимателя Сергея Бородина, экс-партнера Тимура Иванова, почти на 1,4 миллиарда рублей.
"Конфисковать у Бородина имущество, эквивалентное сумме миллиард 372 миллиона рублей, полученное в результате совершения преступлений, в доход федерального бюджета", — огласила решение судья.
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Дело Бородина, которого наряду с Ивановым обвиняли в получении взяток более чем на 1,3 миллиарда рублей, выделили в отдельное производство: бизнесмен заключил сделку со следствием и признал вину.
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По версии СК, Минобороны заключило контракт с "ОлимпСитиСтроем" на строительство военных объектов. За это глава компании Александр Фомин передавал Иванову и Бородину деньги за общее покровительство, а также по указанию второго построил на их участках в Тверской области два дома, бани, вертолетные площадки, ангары и здание для охраны за свой счет.
Как заявлял в суде гособвинитель, с мая 2018-го по декабрь 2021 года Иванов и Бородин получили от Фомина 1,208 миллиарда рублей. Еще 152 миллиона он выделил фигурантам в 2022-м.
Симоновский суд столицы в закрытом режиме также рассматривает дело в отношении Иванова и Фомина. В обвинительном заключении говорилось, что бывший замминистра получил взятки на 1,3 миллиарда рублей, вину он не признает.
Мосгорсуд 1 июля 2025 года назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в сто миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.
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РоссияТимур ИвановМоскваСергей БородинМосковский городской суд
 
 
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