Бывшего партнера Тимура Иванова осудили на восемь лет по делу о взятках

Краткий пересказ от РИА ИИ Симоновский суд Москвы приговорил Сергея Бородина к 8 годам колонии строгого режима.

Он был осужден за получение взяток более чем на 1,3 миллиарда рублей вместе с бывшим замминистром обороны Тимуром Ивановым.

Дело Бородина было выделено в отдельное производство, так как он заключил сделку со следствием и признал вину.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Симоновский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии экс-партнера бывшего замминистра обороны Тимура Иванова Сергея Бородина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

« "Назначить Бородину наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - огласила приговор судья Елена Орловцева.

Дело предпринимателя Бородина , которого наряду с Ивановым обвиняли в получении взяток более чем на 1,3 миллиарда рублей, было выделено в отдельное производство: бизнесмен заключил сделку со следствием и признал вину.

По версии следствия, Минобороны заключило госконтракт с "ОлимпСитиСтроем" на строительство военных объектов. За это глава компании Александр Фомин передавал Иванову и Бородину взятки в виде денег за общее покровительство, а также по указанию Бородина построил на их участках в Тверской области два дома, две бани, две вертолетные площадки, ангары и дом охраны за свой счет.

Как заявлял в суде гособвинитель, с мая 2018 по декабрь 2021 года Иванов и Бородин получили от Фомина взятки на сумму 1 миллиард 208 миллионов 55 тысяч 835 рублей 60 копеек. Еще 152 миллиона рублей, по версии следствия, Фомин передал Иванову и Бородину в 2022 году.

Тот же Симоновский суд столицы в закрытом режиме рассматривает дело в отношении Иванова и Фомина. В обвинительном заключении говорилось, что бывший замминистра получил взятки на 1,3 миллиарда рублей, вину он не признает.