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Бывшего партнера Тимура Иванова осудили на восемь лет по делу о взятках - РИА Новости, 27.07.2026
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13:21 27.07.2026 (обновлено: 13:24 27.07.2026)
Бывшего партнера Тимура Иванова осудили на восемь лет по делу о взятках

Экс-партнера Тимура Иванова Бородина осудили на 8 лет по делу о взятках

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБизнесмен Сергей Бородин
Бизнесмен Сергей Бородин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бизнесмен Сергей Бородин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Симоновский суд Москвы приговорил Сергея Бородина к 8 годам колонии строгого режима.
  • Он был осужден за получение взяток более чем на 1,3 миллиарда рублей вместе с бывшим замминистром обороны Тимуром Ивановым.
  • Дело Бородина было выделено в отдельное производство, так как он заключил сделку со следствием и признал вину.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Симоновский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии экс-партнера бывшего замминистра обороны Тимура Иванова Сергея Бородина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Назначить Бородину наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - огласила приговор судья Елена Орловцева.
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Дело предпринимателя Бородина, которого наряду с Ивановым обвиняли в получении взяток более чем на 1,3 миллиарда рублей, было выделено в отдельное производство: бизнесмен заключил сделку со следствием и признал вину.
По версии следствия, Минобороны заключило госконтракт с "ОлимпСитиСтроем" на строительство военных объектов. За это глава компании Александр Фомин передавал Иванову и Бородину взятки в виде денег за общее покровительство, а также по указанию Бородина построил на их участках в Тверской области два дома, две бани, две вертолетные площадки, ангары и дом охраны за свой счет.
Как заявлял в суде гособвинитель, с мая 2018 по декабрь 2021 года Иванов и Бородин получили от Фомина взятки на сумму 1 миллиард 208 миллионов 55 тысяч 835 рублей 60 копеек. Еще 152 миллиона рублей, по версии следствия, Фомин передал Иванову и Бородину в 2022 году.
Тот же Симоновский суд столицы в закрытом режиме рассматривает дело в отношении Иванова и Фомина. В обвинительном заключении говорилось, что бывший замминистра получил взятки на 1,3 миллиарда рублей, вину он не признает.
Мосгорсуд 1 июля 2025 года назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.
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