Число раненых американских военных при операции против Ирана достигло 624

Краткий пересказ от РИА ИИ Число американских военных, получивших ранения при операции против Ирана, выросло до 624, пишет NYT со ссылкой на данные Пентагона.

С 7 июля пострадали 207 человек.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Число американских военных, получивших ранения при операции против Ирана, выросло до 624, пишет Число американских военных, получивших ранения при операции против Ирана, выросло до 624, пишет New York Times со ссылкой на данные Пентагона.

В воскресенье ведомство начало публиковать информацию о потерях за время боевых действий на Ближнем Востоке.

« "Официальное число солдат, раненных с этой даты (7 июля. — Прим. ред.), теперь составляет 207, то есть общая цифра достигла 624 с начала конфликта", — сообщила газета.

В четверг NYT написала, что число погибших американских военных при противостоянии с Ираном, указанное на сайте Пентагона, внезапно сократилось. Издание утверждало, что чиновники дали противоречивые объяснения произошедшему.

Официальный представитель ведомства Шон Парнелл назвал ложью публикацию газеты.

ИРИ против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил , что прекращение огня, достигнутое в ночь на 18 июня, более не действует. В последующие дни американские военные провели несколько серий атак на Иран. Вашингтон утверждал, что это было сделано якобы после действияпротив коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.