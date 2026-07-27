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Число раненых американских военных при операции против Ирана достигло 624 - РИА Новости, 27.07.2026
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07:24 27.07.2026 (обновлено: 08:49 27.07.2026)
Число раненых американских военных при операции против Ирана достигло 624

Число раненых военных США за время операции против Ирана выросло до 624

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число американских военных, получивших ранения при операции против Ирана, выросло до 624, пишет NYT со ссылкой на данные Пентагона.
  • С 7 июля пострадали 207 человек.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Число американских военных, получивших ранения при операции против Ирана, выросло до 624, пишет New York Times со ссылкой на данные Пентагона.
В воскресенье ведомство начало публиковать информацию о потерях за время боевых действий на Ближнем Востоке.
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"Официальное число солдат, раненных с этой даты (7 июля. — Прим. ред.), теперь составляет 207, то есть общая цифра достигла 624 с начала конфликта", — сообщила газета.

В четверг NYT написала, что число погибших американских военных при противостоянии с Ираном, указанное на сайте Пентагона, внезапно сократилось. Издание утверждало, что чиновники дали противоречивые объяснения произошедшему.
Официальный представитель ведомства Шон Парнелл назвал ложью публикацию газеты.
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Тегеран ответил ударами по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Белый дом в нарушении меморандума о перемирии.
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