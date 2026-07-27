МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Армия России установила контроль над населенными пунктами Торское в Донецкой Народной Республике и Коммунаровка в Днепропетровской области, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

При освобождении Коммунаровки Вооруженные силы России взяли под контроль более трех квадратных километров, создав рубеж для дальнейшего продвижения. ВСУ потеряли большое количество живой силы, восемь боевых бронированных машин, 11 автомобилей, шесть наземных роботизированных комплексов и 25 тяжелых гексакоптеров.

ВС РФ продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах ВСУ. В порту Николаева ударами БПЛА поражены два сухогруза в момент разгрузки военного снаряжения.

ВСУ за сутки потеряли 1435 военнослужащих, пять управляемых авиабомб и 498 беспилотников.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 190 438 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 325 танков и других боевых бронированных машин, 1 766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 925 орудий полевой артиллерии и минометов, 67 581 единица специальной военной автомобильной техники.

УДАРЫ ВСУ ПО МИРНОМУ НАСЕЛЕНИЮ

ВСУ не гнушаются ничем и большую часть ударов фокусируют на мирном населении, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.

В результате ударов ВСУ по мирному населению и гражданской инфраструктуре России с 15 по 24 июля погибли 86 человек, еще 409 получили ранения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Киев и его спонсоры понимают, что ВСУ не победить на поле боя, поэтому бьют по мирным жителям.

Более 300 детей были ранены, 76 погибли в ЛНР с 2014 года в результате действий украинской армии, сообщил глава республики Леонид Пасечник в канале на платформе "Макс".

Число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 13 человек, один ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщил оперативный штаб региона.

Четыре человека пострадали за прошедшие сутки в результате атак ВСУ на Рыльск и Рыльский район Курской области, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Два человека погибли, еще семь ранены в ЛНР после ударов ВСУ, сообщил Пасечник.

Число жертв ночной атаки ВСУ на Ростов-на-дону возросло до пяти, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что документирует каждый факт агрессии со стороны Украины против мирного населения и направляет данные в международные организации, требуя признать эти действия террористическими.

Россия будет добиваться того, чтобы все виновные в страданиях и гибели детей из-за действий киевского режима понесли наказание, заявила Захарова.

НОВОСТИ С ЛБС

Российские военнослужащие в ходе боев за Белицкое в ДНР взяли в плен двух участников украинской диверсионно-разведывательной группы, использовавшей российскую военную форму, рассказал РИА Новости начальник разведки 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" с позывным Апостол.

Российские военнослужащие сорвали попытку контратаки украинских сил в районе поселка Хотень на сумском направлении, уничтожив штурмовую группу 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Основные силы ВСУ выбиты из Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, сейчас идет "зачистка" города, сообщил командир штурмовой роты 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Дубай.

ПОДЛОСТЬ ВСУ

Мобилизованные в ВСУ с хроническими заболеваниями и старше 50 лет пропали без вести в подразделениях 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ, дислоцированных в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Военнослужащих 301-й зенитной ракетной бригады ВСУ, ранее обеспечивавших противовоздушную оборону Никополя в Днепропетровской области, перебросили в Харьковскую область, где их планируют использовать в составе штурмовых подразделений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Украинские военные на протяжении двух лет наносили удары по Родинскому в Донецкой Народной Республике, разрушая жилые дома и социальные объекты, чтобы вынудить жителей уехать на территорию Украины, а здания не достались российской армии, рассказала РИА Новости жительница города Валентина Мерешко.

Боевики ВСУ избивали и морили голодом пожилую женщину в Запорожской области, ее обнаружили в подвале российские военные и эвакуировали в тыл, рассказал РИА Новости стрелок группировки "Восток" с позывным Сармат.

Оставшиеся на краснолиманском направлении солдаты ВСУ жалуются на отсутствие еды и воды, командование не позволяет им сдаваться, угрожая трудностями их родственникам, рассказал командир штурмовой роты 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Дубай.

УКРАИНСКИЙ НЕКОМПЛЕКТ

Владимир Зеленский признал серьезные сложности с мобилизацией в украинские войска, в частности на фоне существовавших на протяжении долгого времени проблем с взаимодействием между армией и министерством обороны.

В российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что киевские власти рассматривают возможность пополнения рядов ВСУ за счет граждан Украины, выехавших в страны Европейского союза, путем их принудительной депортации обратно в страну. Также, по их словам, Служба безопасности Украины (СБУ) выступает за снижение возраста мобилизации до 18 лет, считая, что это позволит восполнить потери в личном составе и снизить протестную активность внутри страны.

ИТОГИ СОЗЫВА

Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.

Россия добьется своих целей в специально военной операции, заявил президент страны. По его словам, весь российский народ поддерживает участников СВО. Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво добиваясь поставленных целей, заявил Путин.

В Минобороны РФ заверили, что Вооруженные силы на поле боя будут действовать аккуратно, бить точно и идти до конца.