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Пономарев высказался о Соболеве - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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Футбол
 
18:15 27.07.2026 (обновлено: 18:22 27.07.2026)
Пономарев высказался о Соболеве

Пономарев: Соболев уже возмужал как футболист и стал интересным игроком

© Фото : ФК "Зенит" / Вячеслав ЕвдокимовАлександр Соболев
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
Александр Соболев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Соболев прибавил в игре и стал более зрелым футболистом, заявил РИА Новости бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.
  • В матче первого тура чемпионата России «Зенит» разгромил «Акрон» со счетом 5:0, Соболев оформил дубль и отметился одной результативной передачей.
  • Пономарев подчеркнул, что Соболеву нужно продолжать работать над собой, чтобы стать очень хорошим футболистом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев прибавил в игре и стал более зрелым футболистом, заявил РИА Новости бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.
Петербуржцы в субботу в матче первого тура чемпионата России в Самаре разгромили тольяттинский "Акрон" со счетом 5:0. Соболев оформил дубль и отметился одной результативной передачей. В 2026 году форвард отметился десятью голами во всех турнирах.
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"Он прибавляет, я заметил. Наверное, уже возмужал как футболист. Он понял, что дурака валять на футбольном поле нельзя. Для рекламы играть нельзя. И для кухарок. Нужно играть на себя, для команды и для болельщиков. Он уже очень грамотно себя чувствует на поле. Думаю, что еще будет прибавлять. Если не будет лениться и не остановится на достигнутом, то станет очень интересным форвардом", - отметил Пономарев.
При этом бывший футболист подчеркнул, что в 29 лет Соболеву уже нельзя терять время. "Это уже очень зрелый футбольный возраст. Не дай бог получит травму - тогда вообще труба. Но еще нужно взрослеть. Нужно больше двигаться, работать над собой. Тогда он превратится в очень хорошего футболиста. Да, мне нравится. Уже нравится. Раньше, когда он играл, такого впечатления не было", - добавил он.
Соболеву 29 лет. Он перешел в "Зенит" летом 2024 года из московского "Спартака". В составе петербургской команды форвард провел 71 матч и забил 23 мяча.
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ФутболСпортСССРРоссияСамараАкронАлександр СоболевВладимир ПономаревЗенитАкрон (Тольятти)
 
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