Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Соболев прибавил в игре и стал более зрелым футболистом, заявил РИА Новости бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.

В матче первого тура чемпионата России «Зенит» разгромил «Акрон» со счетом 5:0, Соболев оформил дубль и отметился одной результативной передачей.

Пономарев подчеркнул, что Соболеву нужно продолжать работать над собой, чтобы стать очень хорошим футболистом.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев прибавил в игре и стал более зрелым футболистом, заявил РИА Новости бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.

Петербуржцы в субботу в матче первого тура чемпионата России в Самаре разгромили тольяттинский " Акрон " со счетом 5:0. Соболев оформил дубль и отметился одной результативной передачей. В 2026 году форвард отметился десятью голами во всех турнирах.

"Он прибавляет, я заметил. Наверное, уже возмужал как футболист. Он понял, что дурака валять на футбольном поле нельзя. Для рекламы играть нельзя. И для кухарок. Нужно играть на себя, для команды и для болельщиков. Он уже очень грамотно себя чувствует на поле. Думаю, что еще будет прибавлять. Если не будет лениться и не остановится на достигнутом, то станет очень интересным форвардом", - отметил Пономарев.

При этом бывший футболист подчеркнул, что в 29 лет Соболеву уже нельзя терять время. "Это уже очень зрелый футбольный возраст. Не дай бог получит травму - тогда вообще труба. Но еще нужно взрослеть. Нужно больше двигаться, работать над собой. Тогда он превратится в очень хорошего футболиста. Да, мне нравится. Уже нравится. Раньше, когда он играл, такого впечатления не было", - добавил он.