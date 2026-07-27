Пономарев высказался о Соболеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Соболев прибавил в игре и стал более зрелым футболистом, заявил РИА Новости бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.
- В матче первого тура чемпионата России «Зенит» разгромил «Акрон» со счетом 5:0, Соболев оформил дубль и отметился одной результативной передачей.
- Пономарев подчеркнул, что Соболеву нужно продолжать работать над собой, чтобы стать очень хорошим футболистом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев прибавил в игре и стал более зрелым футболистом, заявил РИА Новости бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.
25 июля 2026 • начало в 16:15
Завершен
07’ • Александр Соболев
(Педро)
18’ • Александр Соболев
34’ • Густаво Мантуан
(Вендел)
78’ • Джонатан
84’ • Фелипе Аугусто
"Он прибавляет, я заметил. Наверное, уже возмужал как футболист. Он понял, что дурака валять на футбольном поле нельзя. Для рекламы играть нельзя. И для кухарок. Нужно играть на себя, для команды и для болельщиков. Он уже очень грамотно себя чувствует на поле. Думаю, что еще будет прибавлять. Если не будет лениться и не остановится на достигнутом, то станет очень интересным форвардом", - отметил Пономарев.
При этом бывший футболист подчеркнул, что в 29 лет Соболеву уже нельзя терять время. "Это уже очень зрелый футбольный возраст. Не дай бог получит травму - тогда вообще труба. Но еще нужно взрослеть. Нужно больше двигаться, работать над собой. Тогда он превратится в очень хорошего футболиста. Да, мне нравится. Уже нравится. Раньше, когда он играл, такого впечатления не было", - добавил он.
Соболеву 29 лет. Он перешел в "Зенит" летом 2024 года из московского "Спартака". В составе петербургской команды форвард провел 71 матч и забил 23 мяча.