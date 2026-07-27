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Семин ответил на вопрос, считает ли Соболева лучшим нападающим в РПЛ - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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Футбол
 
13:11 27.07.2026 (обновлено: 13:14 27.07.2026)
Семин ответил на вопрос, считает ли Соболева лучшим нападающим в РПЛ

Семин: Соболев хорошо понимает свою роль в "Зените"

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкАлександр Соболев
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Александр Соболев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Соболев хорошо понимает свою роль в "Зените" и успешно ее выполняет, заявил Юрий Семин.
  • В матче первого тура чемпионата России "Зенит" разгромил "Акрон" со счетом 5:0, Соболев оформил дубль и отметился одной результативной передачей.
  • Юрий Семин отметил, что физическая готовность Соболева находится на хорошем уровне, и он оказывает нужное давление на соперников.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев хорошо понимает свою роль в команде и успешно выполняет ее, заявил РИА Новости бывший главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин.
Петербуржцы в субботу в матче первого тура чемпионата России в Самаре разгромили тольяттинский "Акрон" со счетом 5:0. Соболев оформил дубль и отметился одной результативной передачей. В 2026 году форвард отметился десятью голами во всех турнирах.
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25 июля 2026 • начало в 16:15
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"Зенит" - та команда, которая обязана выигрывать и в которой форварды обязаны забивать. Соболев набрал неплохие кондиции, он стал играть проще и ничего не придумывает. Он понимает свою сегодняшнюю роль - роль наконечника команды. Он должен оказывать давление на соперников и не выполнять лишнюю работу с мячом. Он должен сбрасывать мячи, оказывать давление внутри штрафной площадки и принимать фланговые подачи. Александр это и делает, потому что его физическая готовность сегодня находится на хорошем уровне", - сказал Семин.
Специалист также ответил на вопрос, можно ли считать Соболева лучшим нападающим России.
"Кому что нравится. Мне, например, нравятся те форварды, которые умеют обводить противников и много участвуют в комбинационной игре. А кому-то другому нравятся нападающие, которые действуют по центральной оси, оказывают давление и забивают мячи. Самое главное - чтобы команда, в которой играет такой футболист, получала от него пользу. Сегодня "Зенит" пользу от Соболева получает, ведь он забивает", - подчеркнул собеседник агентства.
Соболеву 29 лет. Он перешел в "Зенит" летом 2024 года из московского "Спартака". В составе петербургской команды форвард провел 71 матч и забил 23 мяча.
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ФутболСпортРоссияСамараЮрий СеминАкронАлександр СоболевЗенитЛокомотив (Москва)Акрон (Тольятти)
 
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