Семин ответил на вопрос, считает ли Соболева лучшим нападающим в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Соболев хорошо понимает свою роль в "Зените" и успешно ее выполняет, заявил Юрий Семин.
- В матче первого тура чемпионата России "Зенит" разгромил "Акрон" со счетом 5:0, Соболев оформил дубль и отметился одной результативной передачей.
- Юрий Семин отметил, что физическая готовность Соболева находится на хорошем уровне, и он оказывает нужное давление на соперников.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев хорошо понимает свою роль в команде и успешно выполняет ее, заявил РИА Новости бывший главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин.
25 июля 2026 • начало в 16:15
Завершен
07’ • Александр Соболев
(Педро)
18’ • Александр Соболев
34’ • Густаво Мантуан
(Вендел)
78’ • Джонатан
84’ • Фелипе Аугусто
"Зенит" - та команда, которая обязана выигрывать и в которой форварды обязаны забивать. Соболев набрал неплохие кондиции, он стал играть проще и ничего не придумывает. Он понимает свою сегодняшнюю роль - роль наконечника команды. Он должен оказывать давление на соперников и не выполнять лишнюю работу с мячом. Он должен сбрасывать мячи, оказывать давление внутри штрафной площадки и принимать фланговые подачи. Александр это и делает, потому что его физическая готовность сегодня находится на хорошем уровне", - сказал Семин.
Специалист также ответил на вопрос, можно ли считать Соболева лучшим нападающим России.
"Кому что нравится. Мне, например, нравятся те форварды, которые умеют обводить противников и много участвуют в комбинационной игре. А кому-то другому нравятся нападающие, которые действуют по центральной оси, оказывают давление и забивают мячи. Самое главное - чтобы команда, в которой играет такой футболист, получала от него пользу. Сегодня "Зенит" пользу от Соболева получает, ведь он забивает", - подчеркнул собеседник агентства.
Соболеву 29 лет. Он перешел в "Зенит" летом 2024 года из московского "Спартака". В составе петербургской команды форвард провел 71 матч и забил 23 мяча.