ФСБ задержала россиянина, шпионившего в пользу разведки Новой Зеландии

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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, подозреваемого в совершении государственной измены. Установлено, что житель г. Хабаровска, 1971 г.р., инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии", - говорится в сообщении.