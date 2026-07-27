ФСБ задержала россиянина, шпионившего в пользу разведки Новой Зеландии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Хабаровске задержан россиянин, подозреваемый в шпионаже в пользу разведки Новой Зеландии.
- В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о государственной измене, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Задержан россиянин, житель Хабаровска, шпионивший в пользу разведки Новой Зеландии, сообщила ФСБ.
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, подозреваемого в совершении государственной измены. Установлено, что житель г. Хабаровска, 1971 г.р., инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о государственной измене.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ФСБ.
При этом ФСБ вновь обратила внимание граждан на то, что за совершение госизмены предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством РФ вплоть до пожизненного лишения свободы.
В Хабаровском крае мужчину задержали за госизмену
6 февраля, 09:51