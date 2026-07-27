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ФСБ раскрыла, какие данные задержанный в Хабаровске шпион слал за границу - РИА Новости, 27.07.2026
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09:12 27.07.2026 (обновлено: 09:23 27.07.2026)
ФСБ раскрыла, какие данные задержанный в Хабаровске шпион слал за границу

ФСБ: разведку Новой Зеландии интересовали данные о сотрудничестве РФ с АТР

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Хабаровска по собственной инициативе вышел на Службу безопасности и разведки Новой Зеландии.
  • Разведка Новой Зеландии хотела получать от задержанного данные о военном и военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
  • В результате проведения контрразведывательных мероприятий контакты новозеландской разведки с жителем Хабаровска были своевременно выявлены.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Разведка Новой Зеландии хотела получать от задержанного хабаровчанина данные о военном и военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил оперативный сотрудник ФСБ на видео, опубликованном российской спецслужбой.
По информации ФСБ, задержан россиянин, житель Хабаровска, по собственной инициативе вышедший на Службу безопасности и разведки Новой Зеландии, входящую в масштабный англосаксонский альянс разведок "Пять глаз" (Five Eyes) с участием США, Великобритании, Канады и Австралии.
По словам оперативного сотрудника ФСБ, характерный элемент в разведывательной деятельности "Пяти глаз" - создание условий для "инициативного шпионажа", путем опубликования в интернете соответствующих рекламных материалов.
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"В данном случае через завербованного агента новозеландская разведка стремилась получить информацию о военном и военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал сотрудник ФСБ.
Он отметил, что в результате проведения контрразведывательных мероприятий контакты новозеландской разведки с жителем Хабаровска были своевременно выявлены.
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