ФСБ раскрыла, какие данные задержанный в Хабаровске шпион слал за границу

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Хабаровска по собственной инициативе вышел на Службу безопасности и разведки Новой Зеландии.

Разведка Новой Зеландии хотела получать от задержанного данные о военном и военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В результате проведения контрразведывательных мероприятий контакты новозеландской разведки с жителем Хабаровска были своевременно выявлены.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Разведка Новой Зеландии хотела получать от задержанного хабаровчанина данные о военном и военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил оперативный сотрудник ФСБ на видео, опубликованном российской спецслужбой.

По информации ФСБ , задержан россиянин, житель Хабаровска , по собственной инициативе вышедший на Службу безопасности и разведки Новой Зеландии, входящую в масштабный англосаксонский альянс разведок "Пять глаз" (Five Eyes) с участием США, Великобритании, Канады и Австралии.

По словам оперативного сотрудника ФСБ, характерный элемент в разведывательной деятельности "Пяти глаз" - создание условий для "инициативного шпионажа", путем опубликования в интернете соответствующих рекламных материалов.

« "В данном случае через завербованного агента новозеландская разведка стремилась получить информацию о военном и военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал сотрудник ФСБ.