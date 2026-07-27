Двадцать первый пакет санкций ЕС может стать последним, пишет FT

Краткий пересказ от РИА ИИ Двадцать первый пакет санкций ЕС против России может стать последним, пишет Financial Times.

Европейские чиновники признали, что эта стратегия больше не работает.

Сейчас Брюссель рассматривает новый подход к вопросу, связанному с ограничениями.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Двадцать первый пакет санкций ЕС против России может стать последним, пишет Двадцать первый пакет санкций ЕС против России может стать последним, пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

« "Сейчас стало очевидно, что этот подход больше не работает", — заявил один из источников газеты.

По данным издания, Евросоюз может отказаться от крупных пакетов ограничительных мер, так как во время их обсуждения между странами возникают разногласия. Недавно дипломаты долгое время не могли согласовать санкции из-за Греции , выступавшей против запрета на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи государства.

Сейчас Брюссель рассматривает новый подход к этому вопросу, добавила Financial Times.

Совет ЕС в четверг утвердил 21-й пакет рестрикций. Он предусматривает ограничения в отношении российского энергетического, финансового и оборонного секторов, а также расширит санкционные списки физических и юридических лиц.

При этом блок сохранил временное исключение, позволяющее европейским компаниям перевозить российский СПГ в третьи страны. Объединение будет ежегодно пересматривать действие этой меры и сможет продлить, сократить или отменить ее.

Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. Власти отмечали, что недружественным государствам не хватает мужества признать провал такой политики.