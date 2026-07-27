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Двадцать первый пакет санкций ЕС может стать последним, пишет FT - РИА Новости, 27.07.2026
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09:32 27.07.2026 (обновлено: 10:19 27.07.2026)
Двадцать первый пакет санкций ЕС может стать последним, пишет FT

FT: ЕС может отказаться от крупных пакетов санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двадцать первый пакет санкций ЕС против России может стать последним, пишет Financial Times.
  • Европейские чиновники признали, что эта стратегия больше не работает.
  • Сейчас Брюссель рассматривает новый подход к вопросу, связанному с ограничениями.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Двадцать первый пакет санкций ЕС против России может стать последним, пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.
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"Сейчас стало очевидно, что этот подход больше не работает", — заявил один из источников газеты.
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По данным издания, Евросоюз может отказаться от крупных пакетов ограничительных мер, так как во время их обсуждения между странами возникают разногласия. Недавно дипломаты долгое время не могли согласовать санкции из-за Греции, выступавшей против запрета на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи государства.
Сейчас Брюссель рассматривает новый подход к этому вопросу, добавила Financial Times.
Совет ЕС в четверг утвердил 21-й пакет рестрикций. Он предусматривает ограничения в отношении российского энергетического, финансового и оборонного секторов, а также расширит санкционные списки физических и юридических лиц.
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При этом блок сохранил временное исключение, позволяющее европейским компаниям перевозить российский СПГ в третьи страны. Объединение будет ежегодно пересматривать действие этой меры и сможет продлить, сократить или отменить ее.
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. Власти отмечали, что недружественным государствам не хватает мужества признать провал такой политики.
В частности, в Москве подчеркивали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки российских энергоресурсов: так он попадет в еще большую зависимость из-за возросших цен, поскольку закупки продолжатся, но уже через посредников.
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