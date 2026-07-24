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ЕС сохранил исключение для перевозок российского СПГ в третьи страны - РИА Новости, 24.07.2026
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03:04 24.07.2026
ЕС сохранил исключение для перевозок российского СПГ в третьи страны

ЕС сохранил на год исключение для перевозок российского СПГ в третьи страны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 21-м пакете санкций Евросоюза сохранено временное исключение, позволяющее европейским компаниям перевозить российский СПГ в третьи страны.
  • Совет ЕС будет ежегодно пересматривать действие этой меры и сможет продлить, сократить или отменить ее.
  • 21-й пакет санкций предусматривает новые ограничения в отношении российского энергетического, финансового и оборонного секторов, а также расширяет санкционные списки физических и юридических лиц.
БРЮССЕЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций сохранил временное исключение, позволяющее европейским компаниям перевозить российский сжиженный природный газ (СПГ) в третьи страны, при этом Совет ЕС будет ежегодно пересматривать действие этой меры и сможет продлить, сократить или отменить ее, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Как говорится в решении, Совет ЕС "на ежегодной основе и без неоправданной задержки будет пересматривать функционирование этих мер", а по итогам пересмотра "может принять решение сократить срок действия, продлить или прекратить временное исключение".
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Первоначально Еврокомиссия предлагала полностью запретить европейским компаниям перевозить российский СПГ в третьи страны. Однако в ходе обсуждения 21-го пакета санкций этот пункт был смягчен после возражений ряда государств, прежде всего Греции, которая настаивала на сохранении возможности таких перевозок для европейских судоходных компаний.
Совет ЕС в четверг окончательно утвердил 21-й пакет санкций против России. Он предусматривает новые ограничения в отношении российского энергетического, финансового и оборонного секторов, а также расширяет санкционные списки физических и юридических лиц.
В июне 2024 года ЕС в рамках 14-го пакета санкций запретил перевалку российского СПГ через европейские терминалы для поставок в третьи страны. При подготовке 21-го пакета Еврокомиссия предложила ужесточить ограничения и распространить их на перевозки российского СПГ европейскими судоходными компаниями. Однако Греция выступила против этой меры, указывая на ее негативные последствия для европейского судоходства. В результате Совет ЕС сохранил временное исключение, предусмотрев его ежегодный пересмотр.
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.
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