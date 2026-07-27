Рейтинг@Mail.ru
"Рубин" обратился в ЭСК РФС из-за удаления в матче против "Краснодара" - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:45 27.07.2026

"Рубин" обратился в ЭСК РФС из-за удаления в матче против "Краснодара"

© РИА Новости / Ксения Богодвид | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Рубин" (Казань) - "Краснодар" (Краснодар)
Футбол. РПЛ. Рубин (Казань) - Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Ксения Богодвид
Перейти в медиабанк
Футбол. РПЛ. "Рубин" (Казань) - "Краснодар" (Краснодар). Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Рубин» проиграл «Краснодару» со счетом 1:3 в матче первого тура РПЛ 26 июля.
  • На 18-й минуте игры арбитр показал красную карточку защитнику «Рубина» Илье Рожкову за удар локтем в лицо игроку «Краснодара».
  • «Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС из-за удаления Ильи Рожкова, и комиссия рассмотрит обращение 29 июля.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Казанский "Рубин" обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за удаления в матче против "Краснодара", сообщили РИА Новости в пресс-службе РФС.
"Рубин" 26 июля на своем поле в меньшинстве проиграл "Краснодару" (1:3) в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Хозяева поля остались в меньшинстве на 18-й минуте игры при счете 1:0 в свою пользу. Главный арбитр встречи Артем Чистяков показал красную карточку защитнику "Рубина" Илье Рожкову. Он был удален за удар локтем в лицо Боселли по ходу первого тайма. После удара форвард гостей упал на газон, у него пошла кровь из носа, о чем он сигнализировал судье. После просмотра видеоповтора арбитр принял решение показать игроку казанской команды прямую красную карточку.
"Рубин" обратился в ЭСК РФС из-за удаления Ильи Рожкова", - сообщили в пресс-службе РФС.
ЭСК РФС рассмотрит обращение "Рубина" 29 июля.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
"КАМАЗ" проиграл "Ротору" и потерпел третье поражение подряд
Вчера, 22:04
 
ФутболСпортИлья РожковАртем Чистяков (15.04.2007)КраснодарРубинРоссийский футбольный союз (РФС)РПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Л. Фрухвиртова
    76
    61
  • Теннис
    Завершен
    М. Арнальди
    Л. Музетти
    01
    63
  • Футбол
    Завершен
    КАМАЗ
    Ротор
    0
    2
  • Теннис
    Завершен
    Д. ШнайдерВ. Уильямс
    У. ЭйкериК. Глисон
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    А. Вукич
    З. Свайда
    66
    31
  • Теннис
    Завершен
    Т. Фриц
    З. Бергс
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    М. Киз
    366
    644
  • Теннис
    28.07 18:00
    Е. Александрова
    К. Лютова
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала