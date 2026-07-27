"Рубин" обратился в ЭСК РФС из-за удаления в матче против "Краснодара"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Рубин» проиграл «Краснодару» со счетом 1:3 в матче первого тура РПЛ 26 июля.
- На 18-й минуте игры арбитр показал красную карточку защитнику «Рубина» Илье Рожкову за удар локтем в лицо игроку «Краснодара».
- «Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС из-за удаления Ильи Рожкова, и комиссия рассмотрит обращение 29 июля.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Казанский "Рубин" обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за удаления в матче против "Краснодара", сообщили РИА Новости в пресс-службе РФС.
"Рубин" 26 июля на своем поле в меньшинстве проиграл "Краснодару" (1:3) в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Хозяева поля остались в меньшинстве на 18-й минуте игры при счете 1:0 в свою пользу. Главный арбитр встречи Артем Чистяков показал красную карточку защитнику "Рубина" Илье Рожкову. Он был удален за удар локтем в лицо Боселли по ходу первого тайма. После удара форвард гостей упал на газон, у него пошла кровь из носа, о чем он сигнализировал судье. После просмотра видеоповтора арбитр принял решение показать игроку казанской команды прямую красную карточку.
"Рубин" обратился в ЭСК РФС из-за удаления Ильи Рожкова", - сообщили в пресс-службе РФС.
ЭСК РФС рассмотрит обращение "Рубина" 29 июля.