Количество жертв ночной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону возросло до пяти

Ростовская область ночью подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Средства ПВО сбили около 50 дронов. В Ростове-на-Дону при падении обломков БПЛА повреждения получили несколько многоквартирных и частных домов, автомобили, а также соцучреждение. Пожар, возникший на территории складских помещений, ликвидировали.