Количество жертв ночной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону возросло до пяти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число жертв ночной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону возросло до пяти.
- Еще несколько человек пострадали.
- Средства ПВО сбили около 50 дронов.
- При падении обломков БПЛА повреждения получили несколько многоквартирных и частных домов, а также соцучреждение.
- Работы по ликвидации последствий продолжаются.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Число жертв ночной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону возросло до пяти, заявил губернатор Юрий Слюсарь.
"Обнаружены погибшими еще три человека — двое взрослых и один ребенок. Их обнаружили спасатели при разборе завалов многоквартирного дома, пострадавшего в результате попадания БПЛА", — написал он на платформе "Макс".
Ранее глава региона сообщал о двух погибших и восьми раненых. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.
Ростовская область ночью подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Средства ПВО сбили около 50 дронов. В Ростове-на-Дону при падении обломков БПЛА повреждения получили несколько многоквартирных и частных домов, автомобили, а также соцучреждение. Пожар, возникший на территории складских помещений, ликвидировали.
В Таганроге в результате удара частично повреждено производственное здание. Пострадавших и возгорания нет.
Губернатор добавил, что работы по ликвидации последствий продолжаются, на месте работают сотрудники экстренных служб и спасатели.
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