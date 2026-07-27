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Количество жертв ночной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону возросло до пяти - РИА Новости, 27.07.2026
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12:55 27.07.2026 (обновлено: 13:35 27.07.2026)
Количество жертв ночной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону возросло до пяти

Слюсарь: количество жертв ночной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону возросло до пяти

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число жертв ночной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону возросло до пяти.
  • Еще несколько человек пострадали.
  • Средства ПВО сбили около 50 дронов.
  • При падении обломков БПЛА повреждения получили несколько многоквартирных и частных домов, а также соцучреждение.
  • Работы по ликвидации последствий продолжаются.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Число жертв ночной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону возросло до пяти, заявил губернатор Юрий Слюсарь.
"Обнаружены погибшими еще три человека — двое взрослых и один ребенок. Их обнаружили спасатели при разборе завалов многоквартирного дома, пострадавшего в результате попадания БПЛА", — написал он на платформе "Макс".
Ранее глава региона сообщал о двух погибших и восьми раненых. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.
Ростовская область ночью подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Средства ПВО сбили около 50 дронов. В Ростове-на-Дону при падении обломков БПЛА повреждения получили несколько многоквартирных и частных домов, автомобили, а также соцучреждение. Пожар, возникший на территории складских помещений, ликвидировали.
В Таганроге в результате удара частично повреждено производственное здание. Пострадавших и возгорания нет.
Губернатор добавил, что работы по ликвидации последствий продолжаются, на месте работают сотрудники экстренных служб и спасатели.
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22 июня 2022, 17:18
 
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