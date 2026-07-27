Число пострадавших от ночной атаки на Ростовскую область возросло до восьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число пострадавших в результате ночной атаки на Ростовскую область возросло до восьми, из них шестеро госпитализированы.
- В Ростове-на-Дону два человека погибли, повреждения получили многоквартирный и несколько частных домов, а также соцучреждение.
- Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой были уничтожены порядка 50 БПЛА.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате ночной атаки на Ростовскую область возросло до восьми, из них шестеро госпитализированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Как он информировал ранее, в результате ночной воздушной атаки в Ростове-на-Дону два человека погибли, пятеро пострадали. Повреждения получили многоквартирный и несколько частных домов, а также соцучреждение. Произошло несколько пожаров - на территории предприятия, складских сооружений, частных домов и автомобилей.
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"Уточненная информация по состоянию на 10.00 (совпадает с мск - ред.) по организации работ по ликвидации последствий воздушной атаки... В Ростове в результате падения обломков БПЛА на жилые дома восемь человек получили ранения и обратились за медицинской помощью: два человека получили помощь медиков на месте, шесть человек госпитализированы", - написал он в Telegram-канале.
Состояние одного мужчины тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы. Состояние остальных пациентов, по оценкам медиков, среднетяжелое, стабильное, уточнил губернатор.
По данным главы региона, Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой были уничтожены порядка 50 БПЛА. Атаке подвергся Ростов и четыре района области.