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На ЧМ по фехтованию впервые с 2019 года прозвучал гимн России - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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15:57 27.07.2026 (обновлено: 16:07 27.07.2026)
На ЧМ по фехтованию впервые с 2019 года прозвучал гимн России

На ЧМ по фехтованию прозвучал гимн России в честь победы саблиста Граудыня

© Соцсети Федерации фехтования РоссииПавел Граудынь
Павел Граудынь - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Соцсети Федерации фехтования России
Павел Граудынь . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Саблист Павел Граудынь победил олимпийского чемпиона 2024 года и принес сборной России первую медаль чемпионата мира после возвращения национальной символики.
  • Российские спортсмены впервые с ЧМ-2019 выступают на чемпионате мира в Гонконге без ограничений и с национальной символикой.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Национальный гимн впервые с 2019 года прозвучал на чемпионате мира по фехтованию в честь победы российского спортсмена.
В понедельник саблист Павел Граудынь победил олимпийского чемпиона 2024 года южнокорейца До Ген Дона со счетом 15:7 и принес сборной России первую медаль чемпионата мира после возвращения национальной символики. На церемонии награждения в честь его победы прозвучал гимн России.
Международная федерация фехтования (FIE) 2 июня объявила о допуске российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой. Фехтовальщики выступают на чемпионате мира в Гонконге без ограничений впервые с ЧМ-2019.
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СпортРоссияГонконгМеждународная федерация фехтования (FIE)Фехтование
 
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