Силы ПВО уничтожили девять беспилотников над Воронежской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили девять БПЛА над Воронежской областью.
- По предварительным данным губернатора Александра Гусева, пострадавших и разрушений нет.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили девять БПЛА над Воронежской областью, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев.
Он уточнил, что БПЛА уничтожены над одним городским округом и четырьмя районами области.
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