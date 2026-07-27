Путин поздравил Граудыня с победой на чемпионате мира по фехтованию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Саблист Павел Граудынь победил олимпийского чемпиона 2024 года южнокорейца До Ген Дона со счетом 15:7 и принес сборной России первую медаль чемпионата мира после возвращения национальной символики.
- Президент России Владимир Путин поздравил спортсмена с победой на чемпионате мира по фехтованию.
- Путин выразил уверенность, что золотая медаль вдохновит Граудыня на новые достижения.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил спортсмена Павла Граудыня с победой на чемпионате мира по фехтованию и выразил уверенность в том, что медаль вдохновит его на новые достижения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В понедельник саблист Павел Граудынь победил олимпийского чемпиона 2024 года южнокорейца До Ген Дона со счетом 15:7 и принес сборной России первую медаль чемпионата мира после возвращения национальной символики. На церемонии награждения в честь его победы прозвучал гимн России.
"Поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира по фехтованию 2026 года... Убежден, что золотая медаль турнира в Гонконге станет достойным вкладом в развитие отечественной школы фехтования и вдохновит вас на новые яркие достижения", - говорится в тексте телеграммы.
Президент отметил высокий класс мастерства и победный настрой, которые Граудынь неизменно демонстрировал на пути к финалу. Кроме того, лидер России подчеркнул выдержку и твердость характера спортсмена.
"Желаю здоровья, благополучия и удачи", - добавил Путин.