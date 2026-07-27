Путин провел встречи с руководителями фракций в Госдуме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел отдельные встречи с руководителями фракций в Госдуме.
- Президент заявил о новом уровне взаимодействия правительства и Госдумы, которое способствует укреплению российской государственности.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел отдельные встречи с руководителями фракций в Госдуме, сообщили в Кремле.
Глава государства провел отдельные беседы с лидером фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым, руководителем фракции КПРФ Геннадием Зюгановым, главой фракции "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым. Также прошли встречи с руководителями фракций ЛДПР и "Новые Люди" - Леонидом Слуцким и Алексеем Нечаевым.
Кроме того, после отдельных бесед Путин собрал всех руководителей фракций на общую встречу в Кремле.
Ранее в понедельник Путин провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва и вручил государственные награды.
Президент заявил о новом уровне взаимодействия правительства и Госдумы, которое способствует укреплению российской государственности.