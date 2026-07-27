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Путин провел встречи с руководителями фракций в Госдуме - РИА Новости, 27.07.2026
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20:58 27.07.2026 (обновлено: 21:03 27.07.2026)
Путин провел встречи с руководителями фракций в Госдуме

Путин провел отдельные встречи с руководителями фракций в Госдуме

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин провел отдельные встречи с руководителями фракций в Госдуме.
  • Президент заявил о новом уровне взаимодействия правительства и Госдумы, которое способствует укреплению российской государственности.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел отдельные встречи с руководителями фракций в Госдуме, сообщили в Кремле.
Глава государства провел отдельные беседы с лидером фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым, руководителем фракции КПРФ Геннадием Зюгановым, главой фракции "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым. Также прошли встречи с руководителями фракций ЛДПР и "Новые Люди" - Леонидом Слуцким и Алексеем Нечаевым.
Кроме того, после отдельных бесед Путин собрал всех руководителей фракций на общую встречу в Кремле.
Ранее в понедельник Путин провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва и вручил государственные награды.
Президент заявил о новом уровне взаимодействия правительства и Госдумы, которое способствует укреплению российской государственности.
Вручение президентом государственных наград депутатам Госдумы - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Путин вручил государственные награды депутатам Госдумы восьмого созыва
Вчера, 14:55
 
РоссияВладимир ПутинГосдума РФЕдиная РоссияГеннадий ЗюгановКПРФ
 
 
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