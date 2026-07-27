Путин и Пашинян обсудили проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин по телефону обсудил с Пашиняном проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС.
- Он акцентировал внимание на том, что нужно как можно скорее принять решение по этому вопросу.
- Премьер республики допустил, что это может произойти после подачи официальной заявки на присоединение к Евросоюзу.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщили в Кремле.
Как уточнили в пресс-службе армянского правительства, Пашинян во время беседы допустил проведение такого референдума после подачи официальной заявки на присоединение к Евросоюзу. Он также попросил президента России решить проблему с ограничением на импорт продукции из Армении.
Весной в стране приняли закон о начале процесса вступления в ЕС. После этого Путин не раз призывал армянское руководство как можно скорее решить вопрос об участии в ЕАЭС. Он отмечал, что страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится.
Глава государства также предупреждал Ереван, что при выходе из евразийского объединения он потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле. Вместе с тем столкнется с ужесточением требований к автоперевозчикам, а мигрантам придется покупать патенты для работы в России. Кроме того, вырастут цены на топливные ресурсы, что обойдется республике в 14 процентов ВВП.
Вместе с тем российский лидер подчеркивал, что никакие экономические решения Еревана по сближению с Евросоюзом не испортят гуманитарные связи с Москвой.