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Путин и Пашинян обсудили проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС - РИА Новости, 27.07.2026
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18:39 27.07.2026 (обновлено: 19:36 27.07.2026)
Путин и Пашинян обсудили проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС

Пашинян в разговоре с Путиным допустил проведение референдума по членству в ЕС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин по телефону обсудил с Пашиняном проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС.
  • Он акцентировал внимание на том, что нужно как можно скорее принять решение по этому вопросу.
  • Премьер республики допустил, что это может произойти после подачи официальной заявки на присоединение к Евросоюзу.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщили в Кремле.
"В частности, была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС", — рассказали там.
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Как уточнили в пресс-службе армянского правительства, Пашинян во время беседы допустил проведение такого референдума после подачи официальной заявки на присоединение к Евросоюзу. Он также попросил президента России решить проблему с ограничением на импорт продукции из Армении.
Весной в стране приняли закон о начале процесса вступления в ЕС. После этого Путин не раз призывал армянское руководство как можно скорее решить вопрос об участии в ЕАЭС. Он отмечал, что страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится.
Глава государства также предупреждал Ереван, что при выходе из евразийского объединения он потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле. Вместе с тем столкнется с ужесточением требований к автоперевозчикам, а мигрантам придется покупать патенты для работы в России. Кроме того, вырастут цены на топливные ресурсы, что обойдется республике в 14 процентов ВВП.
Вместе с тем российский лидер подчеркивал, что никакие экономические решения Еревана по сближению с Евросоюзом не испортят гуманитарные связи с Москвой.
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