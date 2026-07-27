Путин и Пашинян обсудили проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС

Весной в стране приняли закон о начале процесса вступления в ЕС. После этого Путин не раз призывал армянское руководство как можно скорее решить вопрос об участии в ЕАЭС. Он отмечал, что страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится.