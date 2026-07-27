Путин увеличил штатную численность российской армии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин увеличил штатную численность военнослужащих на 25 тысяч человек.
- Это связано с созданием военно-строительных подразделений.
- Изменение вступит в силу с августа.
- Сейчас число военнослужащих составляет 1 510 000 человек.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил.
"Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих", — говорится в документе.
В соответствии с предыдущим указом от 12 июня их число составляет 1 510 000 человек. Таким образом, с 1 августа оно увеличится на 25 тысяч.
Как отмечается, это связано с созданием военно-строительных подразделений.