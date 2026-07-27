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Путин увеличил штатную численность российской армии - РИА Новости, 27.07.2026
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17:51 27.07.2026 (обновлено: 18:43 27.07.2026)
Путин увеличил штатную численность российской армии

Путин увеличил штатную численность ВС России на 25 тысяч военнослужащих

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин увеличил штатную численность военнослужащих на 25 тысяч человек.
  • Это связано с созданием военно-строительных подразделений.
  • Изменение вступит в силу с августа.
  • Сейчас число военнослужащих составляет 1 510 000 человек.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил.
"Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих", — говорится в документе.
В соответствии с предыдущим указом от 12 июня их число составляет 1 510 000 человек. Таким образом, с 1 августа оно увеличится на 25 тысяч.
Как отмечается, это связано с созданием военно-строительных подразделений.
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