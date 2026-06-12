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Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России - РИА Новости, 12.06.2026
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18:33 12.06.2026 (обновлено: 20:16 12.06.2026)
Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

Путин увеличил штатную численность военнослужащих на 7360 человек

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал указ об увеличении штатной численности армии до 2 399 130 единиц.
  • В сравнении с прошлым указом от марта число военнослужащих выросло на 7360 человек.
  • Для реализации указа правительство выделит Министерству обороны средства из бюджета.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил.
"Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 399 130 единиц, в том числе 1 510 000 военнослужащих", — говорится в нем.
В соответствии с предыдущим указом от 4 марта их число составляло 1 502 640 человек. Таким образом, теперь оно увеличилось на 7360 человек.
Указ вступает в силу со дня подписания. Для его исполнения правительство предусмотрит выделение Министерству обороны средств из федерального бюджета.
Ранее сегодня Верховный главнокомандующий встретился с бойцами СВО в Кремле по случаю Дня России. На мероприятии он заявил, что численность группировки российской армии в зоне спецоперации сейчас превышает 700 тысяч человек.
Путин проводит встречу с военнослужащими-участниками СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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РоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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