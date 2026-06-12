Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин подписал указ об увеличении штатной численности армии до 2 399 130 единиц.
- В сравнении с прошлым указом от марта число военнослужащих выросло на 7360 человек.
- Для реализации указа правительство выделит Министерству обороны средства из бюджета.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил.
"Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 399 130 единиц, в том числе 1 510 000 военнослужащих", — говорится в нем.
В соответствии с предыдущим указом от 4 марта их число составляло 1 502 640 человек. Таким образом, теперь оно увеличилось на 7360 человек.
Указ вступает в силу со дня подписания. Для его исполнения правительство предусмотрит выделение Министерству обороны средств из федерального бюджета.
Ранее сегодня Верховный главнокомандующий встретился с бойцами СВО в Кремле по случаю Дня России. На мероприятии он заявил, что численность группировки российской армии в зоне спецоперации сейчас превышает 700 тысяч человек.
Путин в День России встретился с участниками СВО
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