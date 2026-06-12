Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин подписал указ об увеличении штатной численности армии до 2 399 130 единиц.

В сравнении с прошлым указом от марта число военнослужащих выросло на 7360 человек.

Для реализации указа правительство выделит Министерству обороны средства из бюджета.

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил.

"Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 399 130 единиц, в том числе 1 510 000 военнослужащих", — говорится в нем.

В соответствии с предыдущим указом от 4 марта их число составляло 1 502 640 человек. Таким образом, теперь оно увеличилось на 7360 человек.

Указ вступает в силу со дня подписания. Для его исполнения правительство предусмотрит выделение Министерству обороны средств из федерального бюджета.