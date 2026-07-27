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Володин "железной рукой" направлял законодательный процесс, заявил Миронов - РИА Новости, 27.07.2026
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11:15 27.07.2026
Володин "железной рукой" направлял законодательный процесс, заявил Миронов

Миронов: Володин «железной рукой» направлял законодательный процесс

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на фестивале молодежи и студентов в Сочи
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на фестивале молодежи и студентов в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на фестивале молодежи и студентов в Сочи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выразил благодарность Вячеславу Володину за руководство законодательным процессом.
  • Он отметил, что оппозиционные фракции имели возможность высказывать свою позицию и отстаивать свои принципы в течение пяти лет.
  • Миронов подчеркнул общую цель депутатов Госдумы — сделать страну сильной, защитить государственный суверенитет и обеспечить достойную жизнь гражданам.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин "железной рукой" направлял законодательный процесс и не позволял главенствовать эмоциям, заявил лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
Госдума в понедельник проводит заключительное пленарное заседание восьмого созыва.
«
"Особая моя благодарность председателю Государственной Думы, Вячеславу Викторовичу, за то, что вы "железной рукой" направляли наш законодательный процесс, не позволяли главенствовать эмоциями", - сказал Миронов в ходе своего выступления на заседании.
Он также поблагодарил Володина за то, что оппозиционные фракции все пять лет имели возможность с трибуны высказывать свою позицию и отстаивать свои принципы.
Миронов выразил благодарность и всем депутатам Госдумы за совместную работу. "Цель у нас у всех одна - сделать нашу страну сильной, защитить государственный суверенитет и обеспечить достойную жизнь нашим гражданам", - добавил лидер партии.
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ПолитикаСергей МироновВячеслав ВолодинГосдума РФСправедливая РоссияРоссия
 
 
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