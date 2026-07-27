Володин "железной рукой" направлял законодательный процесс, заявил Миронов

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"Особая моя благодарность председателю Государственной Думы, Вячеславу Викторовичу, за то, что вы "железной рукой" направляли наш законодательный процесс, не позволяли главенствовать эмоциями", - сказал Миронов в ходе своего выступления на заседании.