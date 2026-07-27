ВС России поразили два судна в Николаеве при выгрузке военного оборудования

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России поразили два сухогруза в порту Николаева в момент выгрузки военного оборудования.
- Бойцы использовали для атаки ударные беспилотники.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. ВС России атаковали два судна в Николаеве, связанные с поставками для ВСУ, сообщило Минобороны.
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"В порту Николаев <...> поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения", — заявили в ведомстве.
Бойцы использовали для атаки ударные беспилотники.
Российские войска на прошлой неделе наносили массированные удары по украинским портам, а также целям в других частях страны.
В отличие от противника, ВС России бьют исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям ВПК. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18