ВС России поразили два судна в Николаеве при выгрузке военного оборудования

"В порту Николаев <...> поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения", — заявили в ведомстве.

В отличие от противника, ВС России бьют исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям ВПК. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.