"На полную катушку!" В США поразились мощи ударов ВС России

"В дополнение к массированным ударам по Одессе российские войска наносили удары по производственным объектам, фабричным мастерским и командным пунктам в Киеве. <…> Это продолжалось несколько дней подряд без перерыва. Одновременно Россия проводит наземные операции, развернутые по меньшей мере на шести направлениях. <…> Так что русские сейчас работают на полную катушку", — добавил эксперт.