Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что удары российских войск заблокировали порты в Одессе и Николаеве.
- По его словам, одновременно армия России развернула наземные операции на шести направлениях.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские войска наносят сокрушительные удары по украинским портам и предприятиям, одновременно продвигаясь на фронте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Русские удары заблокировали порты в Одессе и Николаеве. <…> Туда ничего не заходит, оттуда ничего не вывозится. И украинское правительство в панике. <…> Ведь импорт включал в себя все виды военных поставок. Теперь же украинцам остаются сухопутные поставки через Констанцу в Румынии, а значит, они смогут получать лишь треть прежнего объема, и то, если им повезет", — отметил он.
Вместе с тем Джонсон подчеркнул, что Украине нечего противопоставить атакам ВС России.
"В дополнение к массированным ударам по Одессе российские войска наносили удары по производственным объектам, фабричным мастерским и командным пунктам в Киеве. <…> Это продолжалось несколько дней подряд без перерыва. Одновременно Россия проводит наземные операции, развернутые по меньшей мере на шести направлениях. <…> Так что русские сейчас работают на полную катушку", — добавил эксперт.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки нанесли поражение логистическим центрам, цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности ВСУ. Также под удары попали объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Измаиле, а в порту Николаева — сухогруз, снабжавший войска противника.
Украинская армия потеряла 1480 военнослужащих.