Женская сборная России победила хозяек ЧМ по водному поло до 16 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женская сборная России по водному поло победила команду Хорватии в матче группы A на чемпионате мира среди игроков до 16 лет со счетом 10:7.
- Сборная России выиграла все три матча со старта турнира и возглавляет таблицу группы А.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Женская сборная России по водному поло победила команду Хорватии в матче группы A на чемпионате мира среди игроков до 16 лет, который проходит в Загребе.
Матч завершился победой россиянок со счетом 10:7.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.