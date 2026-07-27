В Петербурге мальчика насмерть придавило электрическими воротами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Петербурге мальчика насмерть придавило раздвижными воротами с электрическим замком.
- Ребенок пытался пролезть между воротами и стеной.
- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Мальчика насмерть придавило раздвижными воротами с электрическим замком во дворе в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
"Днем 22 июля текущего года во время выезда со двора дома по улице Коломенской местный житель открыл электронным замком раздвижные ворота. В это время мальчик попытался пролезть между воротами и стеной, чтобы попасть во двор, что привело к причинению ему повреждений", - сообщает пресс-служба ведомства.
Ребенок был доставлен в больницу, где позднее скончался.