Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мальчика насмерть придавило электрическими воротами - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 27.07.2026
В Петербурге мальчика насмерть придавило электрическими воротами

В Петербурге мальчика насмерть придавило раздвижными электрическими воротами

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Петербурге мальчика насмерть придавило раздвижными воротами с электрическим замком.
  • Ребенок пытался пролезть между воротами и стеной.
  • Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Мальчика насмерть придавило раздвижными воротами с электрическим замком во дворе в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
"Днем 22 июля текущего года во время выезда со двора дома по улице Коломенской местный житель открыл электронным замком раздвижные ворота. В это время мальчик попытался пролезть между воротами и стеной, чтобы попасть во двор, что привело к причинению ему повреждений", - сообщает пресс-служба ведомства.
Ребенок был доставлен в больницу, где позднее скончался.
В ГСУ СК добавили, что приняли к производству уголовное дело, ранее возбужденное в следственных органах полиции, и оно переквалифицировано по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Ребенок в Новосибирске коснулся водосточной трубы и умер от удара током
15 июля, 11:58
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала