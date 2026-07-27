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Киевский режим атакует разные страны, заявил Песков - РИА Новости, 27.07.2026
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18:53 27.07.2026 (обновлено: 19:13 27.07.2026)
Киевский режим атакует разные страны, заявил Песков

Песков: киевский режим атакует разные страны, сейчас он атаковал ИРИ и Казахстан

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме Территория смыслов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киевский режим атакует разные страны, заявил Дмитрий Песков.
  • По его словам, киевский режим атаковал ФРГ, взорвав объект критически важной энергетической инфраструктуры.
  • Дмитрий Песков заявил, что киевский режим атаковал Иран, ударив по иранскому судну, а также атаковал Казахстан, ударив по собственности казахстанской компании, являющейся совладельцем КТК.
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 27 июл - РИА Новости. Киевский режим атакует разные страны, он уже атаковал ФРГ, а сейчас атаковал Иран и Казахстан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Киевский режим атакует разные страны. Ранее киевский режим атаковал Федеративную Республику Германия, взорвав объект критически важной энергетической инфраструктуры. Сейчас он атаковал Иран, ударив по иранскому судну", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что киевский режим также атаковал Казахстан, ударив по собственности Казахстана - казахстанской компании.
"Она является совладельцем КТК (Каспийского трубопроводного консорциума - ред.). Что это, если не атака на страну? В былые времена это было бы казус белли", - отметил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на форуме Территория смыслов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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