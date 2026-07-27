СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 27 июл - РИА Новости. Киевский режим атакует разные страны, он уже атаковал ФРГ, а сейчас атаковал Иран и Казахстан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что киевский режим также атаковал Казахстан, ударив по собственности Казахстана - казахстанской компании.

"Она является совладельцем КТК (Каспийского трубопроводного консорциума - ред.). Что это, если не атака на страну? В былые времена это было бы казус белли", - отметил Песков.