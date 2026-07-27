Песков назвал беседу Путина с моряками и командующими флотов важной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
- Песков назвал беседу важной.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важной беседу Владимира Путина с моряками и командующими флотов.
Глава государства в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Вчера состоялась очень важная беседа и с командующими флотов, потом и с моряками с нашими. Беседа отнюдь не только, вернее, праздничная, но и субстантивная", - сказал Песков журналистам.
День ВМФ в России ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.
Путин коротко пообщался с жителями Петербурга
26 июля, 19:50