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Глава Федерации альпинизма Челябинской области умер во время совещания - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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21:08 27.07.2026 (обновлено: 21:32 27.07.2026)
Глава Федерации альпинизма Челябинской области умер во время совещания

Глава Федерации альпинизма Челябинской области Печенкин умер в возрасте 70 лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Федерации альпинизма Челябинской области Сергей Печенкин скончался в возрасте 70 лет.
  • Сердце функционера остановилось 25 июля в 21:55 во время тренерского совещания в ущелье Адыр-Су.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Председатель Федерации альпинизма Челябинской области Сергей Печенкин скончался в возрасте 70 лет, сообщается на странице организации в соцсети "ВКонтакте".
Сердце функционера остановилось 25 июля в 21:55 во время тренерского совещания в лагере в ущелье Адыр-Су на сборах "Джайлык-2026". Массаж сердца и искусственное дыхание не помогли вернуть его к жизни.
«
"Двенадцать лет Сергей Иванович возглавлял федерацию. На всех десяти последних альпинистских сборах в горах он был бессменным ответственным по безопасности. Его спортивные достижения - КМС по альпинизму, инструктор-методист второй категории, спортивный судья всероссийской категории. И самое главное - огромная душа и большое сердце. Он любил горы! И здесь, недалеко от Эльбруса, он ушел в небеса. Память о нем сохранится навсегда", - говорится в заявлении федерации.
 
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