Глава Федерации альпинизма Челябинской области умер во время совещания

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Федерации альпинизма Челябинской области Сергей Печенкин скончался в возрасте 70 лет.
- Сердце функционера остановилось 25 июля в 21:55 во время тренерского совещания в ущелье Адыр-Су.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Председатель Федерации альпинизма Челябинской области Сергей Печенкин скончался в возрасте 70 лет, сообщается на странице организации в соцсети "ВКонтакте".
Сердце функционера остановилось 25 июля в 21:55 во время тренерского совещания в лагере в ущелье Адыр-Су на сборах "Джайлык-2026". Массаж сердца и искусственное дыхание не помогли вернуть его к жизни.
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"Двенадцать лет Сергей Иванович возглавлял федерацию. На всех десяти последних альпинистских сборах в горах он был бессменным ответственным по безопасности. Его спортивные достижения - КМС по альпинизму, инструктор-методист второй категории, спортивный судья всероссийской категории. И самое главное - огромная душа и большое сердце. Он любил горы! И здесь, недалеко от Эльбруса, он ушел в небеса. Память о нем сохранится навсегда", - говорится в заявлении федерации.