Рейтинг@Mail.ru
Очередь на КПП в Нарве может достигать 300 человек - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 27.07.2026
Очередь на КПП в Нарве может достигать 300 человек

Очередь желающих попасть в Россию на КПП в Нарве может достигать 300 человек

© Кадр видео balticlivecamОчередь со стороны эстонского города Нарва
Очередь со стороны эстонского города Нарва - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Кадр видео balticlivecam
Очередь со стороны эстонского города Нарва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Очередь желающих попасть из Эстонии в Россию в утренние часы может достигать 300 человек.
  • Эстонский пункт пропуска «Нарва-1» с 15 июня работает в сокращенном режиме, что влияет на образование очередей.
  • Таможенный пост пункта пропуска «Ивангород» на российской стороне работает штатно, очередей нет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Очередь желающих попасть из Эстонии в Россию в утренние часы перед открытием пункта пропуска в эстонской Нарве может достигать 300 человек, некоторые не успевают перейти границу в течение дня, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).
«
"Эстонский пункт пропуска с 15 июня... работает в сокращенном режиме ежедневно с 7.00 до 19.00. Такой график работы влияет на образование очередей на территории Эстонии. Утром, перед открытием КПП, количество граждан, ожидающих возможности проследовать в РФ, может достигать 300 человек", – говорится в сообщении.
Как отмечают в СЗТУ, с учетом графика работы КПП "Нарва-1" и сроков проведения контроля эстонскими государственными органами, часть граждан, прибывающих в Нарву в течение дня, может не успеть пройти через границу и остаться до открытия пункта пропуска на следующий день.
При этом таможенный пост пункта пропуска "Ивангород" на российской стороне в Ленинградской области работает штатно, очередей нет, добавили в ведомстве.
Таможенники уточнили, что при одновременном прибытии нескольких автобусов с пассажирами, которые следуют в Эстонию через Ивангород, сотрудники таможенного поста во взаимодействии с коллегами из пограничной службы предпринимают все необходимые меры для устранения скопления людей. Так, к работе привлекаются дополнительные сотрудники, также вводится реверсивное движение.
Очередь со стороны эстонского города Нарва на пункте пропуска в российский Ивангород в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Таможенники рассказали о ситуации с очередями на КПП в Нарве
30 июня, 16:25
 
В миреЭстонияРоссияНарва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала