Очередь на КПП в Нарве может достигать 300 человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Очередь желающих попасть из Эстонии в Россию в утренние часы перед открытием пункта пропуска в эстонской Нарве может достигать 300 человек, некоторые не успевают перейти границу в течение дня, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

"Эстонский пункт пропуска с 15 июня... работает в сокращенном режиме ежедневно с 7.00 до 19.00. Такой график работы влияет на образование очередей на территории Эстонии. Утром, перед открытием КПП, количество граждан, ожидающих возможности проследовать в РФ, может достигать 300 человек", – говорится в сообщении.

Таможенники уточнили, что при одновременном прибытии нескольких автобусов с пассажирами, которые следуют в Эстонию через Ивангород, сотрудники таможенного поста во взаимодействии с коллегами из пограничной службы предпринимают все необходимые меры для устранения скопления людей. Так, к работе привлекаются дополнительные сотрудники, также вводится реверсивное движение.