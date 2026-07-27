Очередь на КПП в Нарве может достигать 300 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Очередь желающих попасть из Эстонии в Россию в утренние часы может достигать 300 человек.
- Эстонский пункт пропуска «Нарва-1» с 15 июня работает в сокращенном режиме, что влияет на образование очередей.
- Таможенный пост пункта пропуска «Ивангород» на российской стороне работает штатно, очередей нет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Очередь желающих попасть из Эстонии в Россию в утренние часы перед открытием пункта пропуска в эстонской Нарве может достигать 300 человек, некоторые не успевают перейти границу в течение дня, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).
«
"Эстонский пункт пропуска с 15 июня... работает в сокращенном режиме ежедневно с 7.00 до 19.00. Такой график работы влияет на образование очередей на территории Эстонии. Утром, перед открытием КПП, количество граждан, ожидающих возможности проследовать в РФ, может достигать 300 человек", – говорится в сообщении.
Как отмечают в СЗТУ, с учетом графика работы КПП "Нарва-1" и сроков проведения контроля эстонскими государственными органами, часть граждан, прибывающих в Нарву в течение дня, может не успеть пройти через границу и остаться до открытия пункта пропуска на следующий день.
При этом таможенный пост пункта пропуска "Ивангород" на российской стороне в Ленинградской области работает штатно, очередей нет, добавили в ведомстве.
Таможенники уточнили, что при одновременном прибытии нескольких автобусов с пассажирами, которые следуют в Эстонию через Ивангород, сотрудники таможенного поста во взаимодействии с коллегами из пограничной службы предпринимают все необходимые меры для устранения скопления людей. Так, к работе привлекаются дополнительные сотрудники, также вводится реверсивное движение.