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ВС России поразили судно в Николаеве, доставлявшее военные грузы - РИА Новости, 27.07.2026
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17:41 27.07.2026 (обновлено: 18:07 27.07.2026)
ВС России поразили судно в Николаеве, доставлявшее военные грузы

МО: ВС России поразили судно в Николаеве, доставлявшее военные грузы

© РИА НовостиИстребитель Су-35
Истребитель Су-35 - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости
Истребитель Су-35. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России ударили по сухогрузу в Николаеве, доставлявшему грузы военного назначения.
  • Также атакованы объекты в Одессе и Черноморске, необходимые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов для ВСУ.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. ВС России ударили по судну в Николаеве, связанному с поставками для украинской армии, сообщили в Минобороны.
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"В результате ударов высокоточным оружием и ударными дронами поражены: в порту Николаев — сухогруз, доставивший грузы военного назначения", — заявили в ведомстве.
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Также войска атаковали объекты в Одессе и Черноморске, необходимые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов для ВСУ.
Ранее в понедельник министерство рассказало, что армия поразила два сухогруза в порту Николаева в момент выгрузки военного оборудования.
В отличие от противника, ВС России бьют исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям ВПК. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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