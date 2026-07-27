ВС России поразили судно в Николаеве, доставлявшее военные грузы

"В результате ударов высокоточным оружием и ударными дронами поражены: в порту Николаев — сухогруз, доставивший грузы военного назначения", — заявили в ведомстве.

Также войска атаковали объекты в Одессе и Черноморске, необходимые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов для ВСУ.

В отличие от противника, ВС России бьют исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям ВПК. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.