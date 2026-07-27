ВС России поразили судно в Николаеве, доставлявшее военные грузы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России ударили по сухогрузу в Николаеве, доставлявшему грузы военного назначения.
- Также атакованы объекты в Одессе и Черноморске, необходимые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов для ВСУ.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. ВС России ударили по судну в Николаеве, связанному с поставками для украинской армии, сообщили в Минобороны.
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"В результате ударов высокоточным оружием и ударными дронами поражены: в порту Николаев — сухогруз, доставивший грузы военного назначения", — заявили в ведомстве.
Также войска атаковали объекты в Одессе и Черноморске, необходимые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов для ВСУ.
Ранее в понедельник министерство рассказало, что армия поразила два сухогруза в порту Николаева в момент выгрузки военного оборудования.
В отличие от противника, ВС России бьют исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям ВПК. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18