Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- ВС России освободили населенный пункт Коммунаровка в Днепропетровской области.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Коммунаровка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Коммунаровку в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Коммунаровку в Днепропетровской области
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освободили населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
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