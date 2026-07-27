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Захарова заявила об отсутствии стремления к миру у ЕС - РИА Новости, 27.07.2026
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15:04 27.07.2026 (обновлено: 15:14 27.07.2026)
Захарова заявила об отсутствии стремления к миру у ЕС

МИД: готовность ЕС быть тылом для Киева говорит об отсутствии стремления к миру

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа становится производственным тылом для ВСУ.
  • По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, готовность Евросоюза быть производственным тылом для Киева показывает отсутствие у Брюсселя стремления к миру.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Готовность Евросоюза быть "производственным тылом" для Киева показывает отсутствие у Брюсселя стремления к миру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Она (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - ред.) вообще не скрывала восхищения по поводу того, что Европа, как она сказала, становится производственным тылом для ВСУ, заявив о наличии в ЕС, прямая цитата, "безопасных и надежных площадок, способных обеспечить значительное наращивание объемов выпуска военной продукции"... Я думаю, что их "стремление к миру" в очередной раз стало очевидным. Ну, конечно, стремление к миру берем в кавычки", - сказала она в ходе брифинга.
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КиевБрюссельРоссияЕвросоюзМария ЗахароваУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияВооруженные силы Украины
 
 
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