Захарова заявила об отсутствии стремления к миру у ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа становится производственным тылом для ВСУ.
- По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, готовность Евросоюза быть производственным тылом для Киева показывает отсутствие у Брюсселя стремления к миру.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Готовность Евросоюза быть "производственным тылом" для Киева показывает отсутствие у Брюсселя стремления к миру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Она (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - ред.) вообще не скрывала восхищения по поводу того, что Европа, как она сказала, становится производственным тылом для ВСУ, заявив о наличии в ЕС, прямая цитата, "безопасных и надежных площадок, способных обеспечить значительное наращивание объемов выпуска военной продукции"... Я думаю, что их "стремление к миру" в очередной раз стало очевидным. Ну, конечно, стремление к миру берем в кавычки", - сказала она в ходе брифинга.
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26 июля, 20:03