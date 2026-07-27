Карпин восхитился игрой Месси на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что аргентинский нападающий Лионель Месси стал для него откровением завершившегося чемпионата мира.
- Карпин также отметил выступление сборной Кабо-Верде, которая не потерпела поражений в основное время и продемонстрировала насыщенную оборону.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что аргентинский нападающий Лионель Месси стал для него откровением завершившегося чемпионата мира, а также отметил командную игру победившей на турнире сборной Испании.
19 июля 2026 • начало в 22:00
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"Матчи национальных сборных, как правило, не задают тактических трендов. Это характерно для клубного футбола. Но я бы отметил сборную Испании, которая сделала ставку на командный футбол, а не на индивидуальные качества лидеров, которых в команде Луиса де ла Фуэнте вполне достаточно. Результат налицо", - приводит слова Карпина сайт Российского футбольного союза (РФС) со ссылкой на журнал Объединения отечественных тренеров по футболу "Футбол: трибуна тренера".
Карпин также отметил выступление сборной Кабо-Верде.
"Четыре матча, два из которых "сухие", ноль поражений в основное время. В последнее время мы провели немало встреч с командами примерно такого уровня с глубоко насыщенной обороной, выстроенной за счет низкого блока. Но если бы мы сыграли с Кабо-Верде 0:0, как те же испанцы, то возможную реакцию и тон комментариев в российских СМИ угадать несложно".
На вопрос об игроке-открытии турнира Карпин ответил: "Не готов сказать, что открыл для себя новые имена. Но тут опять стоит иметь в виду разницу между взглядом на игру в футбол болельщика и профессионального тренера. Откровением лично для меня стал Месси, который в свои 39 лет продолжает показывать футбол, который недоступен игрокам, находящимся в расцвете сил. Если вообще кому-либо доступен. Столь высокое место Аргентины - его безусловная заслуга".
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