Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что аргентинский нападающий Лионель Месси стал для него откровением завершившегося чемпионата мира.

Карпин также отметил выступление сборной Кабо-Верде, которая не потерпела поражений в основное время и продемонстрировала насыщенную оборону.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что аргентинский нападающий Лионель Месси стал для него откровением завершившегося чемпионата мира, а также отметил командную игру победившей на турнире сборной Испании.

Чемпионат мира впервые проходил с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США Канады и Мексики - с 11 июня по 19 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале команду Аргентины со счетом 1:0 после дополнительного времени.

"Матчи национальных сборных, как правило, не задают тактических трендов. Это характерно для клубного футбола. Но я бы отметил сборную Испании, которая сделала ставку на командный футбол, а не на индивидуальные качества лидеров, которых в команде Луиса де ла Фуэнте вполне достаточно. Результат налицо", - приводит слова Карпина сайт Российского футбольного союза (РФС) со ссылкой на журнал Объединения отечественных тренеров по футболу "Футбол: трибуна тренера".

Карпин также отметил выступление сборной Кабо-Верде.

"Четыре матча, два из которых "сухие", ноль поражений в основное время. В последнее время мы провели немало встреч с командами примерно такого уровня с глубоко насыщенной обороной, выстроенной за счет низкого блока. Но если бы мы сыграли с Кабо-Верде 0:0, как те же испанцы, то возможную реакцию и тон комментариев в российских СМИ угадать несложно".