"МегаФон": россияне стали чаще интересоваться 5G-смартфонами

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. "МегаФон" зафиксировал рост интереса россиян к смартфонам с поддержкой сетей пятого поколения, сообщает пресс-служба компании.

Наиболее активная динамика перехода на такие устройства сегодня наблюдается в Курганской области, Удмуртии и Туве, выяснили аналитики "МегаФона", изучив данные зарегистрированных в сети девайсов.

Почти треть всех засветившихся в сети оператора 5G-устройств приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области. Также в топ-10 территорий по доле абонентов попали Самарская, Ростовская, Свердловская, Нижегородская области, Башкортостан, Дагестан, Краснодарский край и ХМАО-Югра. При этом по темпу прироста смартфонов на сети с поддержкой 5G год к году лидирует Курганская область (+57%), Удмуртия (+56%) и Тува (+53%).