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"МегаФон": россияне стали чаще интересоваться 5G-смартфонами - РИА Новости, 27.07.2026
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11:06 27.07.2026 (обновлено: 14:45 27.07.2026)
"МегаФон": россияне стали чаще интересоваться 5G-смартфонами

"МегаФон": вырос интерес россиян к 5G-смартфонам

© Shutterstock/FOTODOM / TippaPattДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / TippaPatt
Девушка использует смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. "МегаФон" зафиксировал рост интереса россиян к смартфонам с поддержкой сетей пятого поколения, сообщает пресс-служба компании.
Наиболее активная динамика перехода на такие устройства сегодня наблюдается в Курганской области, Удмуртии и Туве, выяснили аналитики "МегаФона", изучив данные зарегистрированных в сети девайсов.
Почти треть всех засветившихся в сети оператора 5G-устройств приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области. Также в топ-10 территорий по доле абонентов попали Самарская, Ростовская, Свердловская, Нижегородская области, Башкортостан, Дагестан, Краснодарский край и ХМАО-Югра. При этом по темпу прироста смартфонов на сети с поддержкой 5G год к году лидирует Курганская область (+57%), Удмуртия (+56%) и Тува (+53%).
В сообщении отмечается, что на массовом рынке смартфоны становятся ключевыми драйверами перехода на новые стандарты связи. По данным аналитиков, на сети "МегаФона" самым популярным брендом устройств, поддерживающих 5G в России, стал Samsung. В топ по популярности также вошли Xiaomi, Honor, Realme и Tecno.
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