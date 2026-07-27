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В Дагестане загорелся склад с бумажной продукцией - РИА Новости, 27.07.2026
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17:39 27.07.2026 (обновлено: 17:45 27.07.2026)
В Дагестане загорелся склад с бумажной продукцией

МЧС: в дагестанском Каспийске загорелся склад с бумажной продукцией

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/MAXСотрудники МЧС ликвидируют пожар в складском помещении в Каспийске
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в складском помещении в Каспийске - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/MAX
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в складском помещении в Каспийске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Каспийске загорелся склад с бумажной продукцией на площади около 700 квадратных метров.
  • Тушение пожара осложняется удаленностью водоисточника, организован подвоз воды, к ликвидации пожара привлечено 40 человек и 10 единиц техники.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Склад с бумажной продукцией загорелся на площади порядка 700 квадратных метров в дагестанском Каспийске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании на складе с бумагой, расположенном по адресу: город Каспийск, улица Производственная, 7", - говорится в сообщении.
Предварительная площадь пожара - 700 квадратных метров. Тушение пожара осложняется удаленностью водоисточника, организован подвоз воды. К ликвидации пожара привлечено 40 человек и 10 единиц техники.
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Республика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КаспийскРоссияПроисшествия
 
 
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