В Дагестане загорелся склад с бумажной продукцией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Каспийске загорелся склад с бумажной продукцией на площади около 700 квадратных метров.
- Тушение пожара осложняется удаленностью водоисточника, организован подвоз воды, к ликвидации пожара привлечено 40 человек и 10 единиц техники.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Склад с бумажной продукцией загорелся на площади порядка 700 квадратных метров в дагестанском Каспийске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании на складе с бумагой, расположенном по адресу: город Каспийск, улица Производственная, 7", - говорится в сообщении.
Предварительная площадь пожара - 700 квадратных метров. Тушение пожара осложняется удаленностью водоисточника, организован подвоз воды. К ликвидации пожара привлечено 40 человек и 10 единиц техники.