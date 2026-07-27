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Мальдини и Леонардо ушли из Федерации футбола Италии после скандала с Пирло - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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Футбол
 
20:58 27.07.2026
Мальдини и Леонардо ушли из Федерации футбола Италии после скандала с Пирло

Мальдини и Леонардо покинули Федерацию футбола Италии после скандала с Пирло

© AP Photo / Luis VieiraАндреа Пирло
Андреа Пирло - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Luis Vieira
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Паоло Мальдини спустя 16 дней после назначения покинул пост технического директора сборной Италии по футболу, вместе с ним в отставку подал его советник Леонардо.
  • Решение Мальдини и Леонардо связано с отказом Федерации футбола Италии от назначения Андреа Пирло на пост главного тренера национальной команды.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Паоло Мальдини спустя 16 дней после назначения покинул пост технического директора сборной Италии по футболу, вместе с ним в отставку подал его советник Леонардо, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
Они начали работу 11 июля. По информации источника, решение Мальдини и Леонардо связано с отказом Федерации футбола Италии (FIGC) от назначения Андреа Пирло на пост главного тренера национальной команды. Официально о приглашении Пирло объявлено не было.
Отмечается, что главным кандидатом на должность главного тренера является экс-тренер сборной Роберто Манчини, а на пост технического директора - Джорджо Кьеллини.
После отказа Хосепа Гвардиолы занять пост главного тренера сборной страны Пирло стал приоритетным кандидатом на эту должность. Ранее La Gazzetta dello Sport сообщала, что назначению Пирло может помешать его связь с букмекерской конторой в России. Ряд политиков счел поведение Пирло недостойным человека, призванного представлять Италию. Подчеркивается, что интерес к его кандидатуре проявляли лично Мальдини и Леонардо.
Сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года. После этого Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера. Также Габриэле Гравина оставил пост президента FIGC, его место занял Малаго.
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ФутболИталияПаоло МальдиниFIGCЛеонардоДжанлука Ди Марцио
 
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