Конор Макгрегор выбыл на год из-за травмы

"Мы пообщались с Макгрегором. Он выбыл на год", - цитирует Уайта MMA Fighting в соцсети Х.

До поединка с Холлоуэем Макгрегор не принимал участия в боях с июля 2021 года, когда он проиграл из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. Всего на счету 38-летнего бывшего чемпиона UFC 22 победы и семь поражений в ММА.