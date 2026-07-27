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Конор Макгрегор выбыл на год из-за травмы - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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Единоборства
 
09:01 27.07.2026
Конор Макгрегор выбыл на год из-за травмы

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор выбыл на год из-за травмы

© Фото : Twitter.com/TheNotoriousMMAКонор Макгрегор
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Twitter.com/TheNotoriousMMA
Конор Макгрегор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конор Макгрегор выбыл из соревнований на год из-за травмы.
  • На турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля Макгрегор проиграл Максу Холлоуэю техническим нокаутом.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Бывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор выбыл на год из-за травмы, сообщил на пресс-конференции генеральный директор промоушена Дэйна Уайт.
На турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля Макгрегор проиграл американцу Максу Холлоуэю техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала поединка. Позднее ирландец сообщил, что получил травму головки бедренной кости и перенесет операцию.
"Мы пообщались с Макгрегором. Он выбыл на год", - цитирует Уайта MMA Fighting в соцсети Х.
До поединка с Холлоуэем Макгрегор не принимал участия в боях с июля 2021 года, когда он проиграл из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. Всего на счету 38-летнего бывшего чемпиона UFC 22 победы и семь поражений в ММА.
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ЕдиноборстваСпортЛас-ВегасКонор МакгрегорДэйна УайтМакс ХоллоуэйUFC
 
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