Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конор Макгрегор выбыл из соревнований на год из-за травмы.
- На турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля Макгрегор проиграл Максу Холлоуэю техническим нокаутом.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Бывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор выбыл на год из-за травмы, сообщил на пресс-конференции генеральный директор промоушена Дэйна Уайт.
На турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля Макгрегор проиграл американцу Максу Холлоуэю техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала поединка. Позднее ирландец сообщил, что получил травму головки бедренной кости и перенесет операцию.
"Мы пообщались с Макгрегором. Он выбыл на год", - цитирует Уайта MMA Fighting в соцсети Х.
До поединка с Холлоуэем Макгрегор не принимал участия в боях с июля 2021 года, когда он проиграл из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. Всего на счету 38-летнего бывшего чемпиона UFC 22 победы и семь поражений в ММА.