Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия являются законодателями моды в развитии региональных связей между странами.

Президент Беларуси подчеркнул важность развития контактов между странами на региональном уровне и отметил, что многие государства это понимают.

Он напомнил, что принцип развития региональных связей применяется в отношениях с Китаем и Казахстаном, и упомянул о проведении межрегионального форума между Россией и Казахстаном.

МИНСК, 27 июл – РИА Новости. Белоруссия и Россия являются законодателями моды в развитии региональных связей как компонента отношений стран, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"У нас это давно, мы законодатели с России в этом плане, этой моды", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи с полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.

Он отметил важность развития контактов между странами на региональном уровне, подчеркнув, что уже многие государства понимают это.

"У нас (Белоруссии и России – ред.) нормальные, отличные отношения, дружеские контакты. Но все равно бюрократия работает, поэтому лучше выходить напрямую (на региональный уровень – ред.)", - сказал Лукашенко.