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Лукашенко назвал Белоруссию и Россию законодателями моды в развитии связей - РИА Новости, 27.07.2026
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16:43 27.07.2026
Лукашенко назвал Белоруссию и Россию законодателями моды в развитии связей

Лукашенко заявил о важности развития региональных связей с Россией

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия являются законодателями моды в развитии региональных связей между странами.
  • Президент Беларуси подчеркнул важность развития контактов между странами на региональном уровне и отметил, что многие государства это понимают.
  • Он напомнил, что принцип развития региональных связей применяется в отношениях с Китаем и Казахстаном, и упомянул о проведении межрегионального форума между Россией и Казахстаном.
МИНСК, 27 июл – РИА Новости. Белоруссия и Россия являются законодателями моды в развитии региональных связей как компонента отношений стран, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"У нас это давно, мы законодатели с России в этом плане, этой моды", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи с полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
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Он отметил важность развития контактов между странами на региональном уровне, подчеркнув, что уже многие государства понимают это.
"У нас (Белоруссии и России – ред.) нормальные, отличные отношения, дружеские контакты. Но все равно бюрократия работает, поэтому лучше выходить напрямую (на региональный уровень – ред.)", - сказал Лукашенко.
По его словам, этот принцип применяется в выстраивании отношений с Китаем, опыт регионального сотрудничества переносится и во взаимодействие с Казахстаном. Президент напомнил, что недавно Россия и Казахстан проводили межрегиональный форум, который посетили лидеры этих стран.
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