Объекты КТК работают в штатном режиме, сообщили в компании

Краткий пересказ от РИА ИИ Объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) работают в штатном режиме.

КТК возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) работают в штатном режиме, два танкера стоят под погрузкой в морском терминале, заявили РИА Новости в КТК.

"Два танкера стоят под погрузкой. Объекты КТК работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Запуск нефтепровода "Тенгиз-Новороссийск" был произведен в 12.28 мск, уточнили журналистам в КТК. Дальнейшее проведение грузовых операций на морском терминале будет осуществляться в соответствии с текущей обстановкой и на основе подтвержденных танкерных позиций от грузоотправителей, добавили в консорциуме.

КТК возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск , сообщила ранее в понедельник пресс-служба минэнерго Казахстана

Нефтепровод КТК временно приостановил прокачку нефти в четверг, сообщали РИА Новости в компании. Перевалка нефти с терминала была приостановлена 19 июля, когда танкеры подверглись целенаправленной террористической атаке БПЛА.

Нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны.