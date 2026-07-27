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Объекты КТК работают в штатном режиме, сообщили в компании - РИА Новости, 27.07.2026
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13:44 27.07.2026 (обновлено: 14:53 27.07.2026)
Объекты КТК работают в штатном режиме, сообщили в компании

Объекты КТК работают в штатном режиме, два танкера стоят под погрузкой

© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) работают в штатном режиме.
  • КТК возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) работают в штатном режиме, два танкера стоят под погрузкой в морском терминале, заявили РИА Новости в КТК.
"Два танкера стоят под погрузкой. Объекты КТК работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Запуск нефтепровода "Тенгиз-Новороссийск" был произведен в 12.28 мск, уточнили журналистам в КТК. Дальнейшее проведение грузовых операций на морском терминале будет осуществляться в соответствии с текущей обстановкой и на основе подтвержденных танкерных позиций от грузоотправителей, добавили в консорциуме.
КТК возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск, сообщила ранее в понедельник пресс-служба минэнерго Казахстана.
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Нефтепровод КТК временно приостановил прокачку нефти в четверг, сообщали РИА Новости в компании. Перевалка нефти с терминала была приостановлена 19 июля, когда танкеры подверглись целенаправленной террористической атаке БПЛА.
Нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны.
Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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