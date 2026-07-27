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КТК возобновил операции с нефтью через морской терминал в Новороссийске - РИА Новости, 27.07.2026
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13:25 27.07.2026 (обновлено: 13:49 27.07.2026)
КТК возобновил операции с нефтью через морской терминал в Новороссийске

КТК возобновил прием и отгрузку нефти через морской терминал в Новороссийске

© AP PhotoТанкер у морского терминала КТК
Танкер у морского терминала КТК - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo
Танкер у морского терминала КТК. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КТК возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск
АЛМА-АТА, 27 июл - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск, сообщает пресс-служба минэнерго Казахстана.
"Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск", - говорится в сообщении ведомства.
Перевалка нефти через морской терминал КТК была приостановлена 19 июля после атак беспилотников на танкеры. В тот же день МИД Казахстана заявил, что рассматривает атаки на суда, задействованные в транспортировке нефти КТК, как посягательство на интересы страны. Позже, 23 июля, минэнерго Казахстана сообщило, что погрузка нефти на КТК была временно приостановлена в целях безопасности.
В министерстве также отмечали, что ограничения на прием нефти в систему КТК привели к временному снижению добычи. По данным казахстанского минэнерго, нефтедобывающие компании скорректировали суточные объемы добычи, чтобы избежать переполнения резервуаров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удары киевского режима по инфраструктуре консорциума энергетическим терроризмом. По его словам, атаки на КТК наносят ущерб не только России, но и Казахстану, а также США, поскольку среди акционеров консорциума есть американские компании.
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