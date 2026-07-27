КТК возобновил операции с нефтью через морской терминал в Новороссийске

"Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве также отмечали, что ограничения на прием нефти в систему КТК привели к временному снижению добычи. По данным казахстанского минэнерго, нефтедобывающие компании скорректировали суточные объемы добычи, чтобы избежать переполнения резервуаров.