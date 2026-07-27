КТК возобновил операции с нефтью через морской терминал в Новороссийске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КТК возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск
АЛМА-АТА, 27 июл - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск, сообщает пресс-служба минэнерго Казахстана.
"Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск", - говорится в сообщении ведомства.
Перевалка нефти через морской терминал КТК была приостановлена 19 июля после атак беспилотников на танкеры. В тот же день МИД Казахстана заявил, что рассматривает атаки на суда, задействованные в транспортировке нефти КТК, как посягательство на интересы страны. Позже, 23 июля, минэнерго Казахстана сообщило, что погрузка нефти на КТК была временно приостановлена в целях безопасности.
В министерстве также отмечали, что ограничения на прием нефти в систему КТК привели к временному снижению добычи. По данным казахстанского минэнерго, нефтедобывающие компании скорректировали суточные объемы добычи, чтобы избежать переполнения резервуаров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удары киевского режима по инфраструктуре консорциума энергетическим терроризмом. По его словам, атаки на КТК наносят ущерб не только России, но и Казахстану, а также США, поскольку среди акционеров консорциума есть американские компании.