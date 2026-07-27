Кот Ларри рад, что собака нового премьера к нему не переедет

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Кот Ларри, главный мышелов резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, обрадовался новости о том, что собака нового премьера Великобритании Энди Бернема не будет переезжать в резиденцию в Лондоне и останется в Манчестере, и согласился с тем, что он и пес точно бы не поладили.

Взятый из приюта кот Ларри служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. Уже почти 100 лет, с 1929 года, они имеют официальный статус и получают жалование в размере 100 фунтов стерлингов в год. Самым знаменитым из этой когорты в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при трех премьерах - Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Хамфри скончался в 2008 году, хвостатому долгожителю было около 18 лет.