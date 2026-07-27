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Кот Ларри рад, что собака нового премьера к нему не переедет - РИА Новости, 27.07.2026
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12:27 27.07.2026
Кот Ларри рад, что собака нового премьера к нему не переедет

Кот Ларри обрадовался новости о том, что собака Бернема не переедет в Лондон

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКот Ларри
Кот Ларри - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Кот Ларри. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный мышелов резиденции британского премьера на Даунинг-стрит кот Ларри обрадовался новости о том, что собака нового премьера Великобритании не будет переезжать в резиденцию в Лондоне и останется в Манчестере.
  • Энди Бернем рассказал, что его собака Аксель может вести себя как "маленький злой человечек" и не поладила бы с Ларри.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Кот Ларри, главный мышелов резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, обрадовался новости о том, что собака нового премьера Великобритании Энди Бернема не будет переезжать в резиденцию в Лондоне и останется в Манчестере, и согласился с тем, что он и пес точно бы не поладили.
В интервью британским СМИ Бернем рассказал, что его собака - метис пуделя по кличке Аксель, - вероятно, останется в Манчестере. Он объяснил это тем, что Аксель может вести себя как "маленький злой человечек" и не поладил бы с Ларри. Кроме того, Бернем пошутил, что британцы вряд ли оценят нарушение покоя Ларри со стороны Акселя.
"Чертовски верно", - написал в соцсети Х узнавший об этой новости Ларри.
Взятый из приюта кот Ларри служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. Уже почти 100 лет, с 1929 года, они имеют официальный статус и получают жалование в размере 100 фунтов стерлингов в год. Самым знаменитым из этой когорты в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при трех премьерах - Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Хамфри скончался в 2008 году, хвостатому долгожителю было около 18 лет.
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