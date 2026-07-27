В Финском заливе обнаружили голландский парусник ХIХ века

Краткий пересказ от РИА ИИ Экспедиция Разведывательно-водолазной команды обнаружила голландский парусник Concurrent XIX века в Финском заливе.

Парусник был найден в рамках проекта «Москитный флот Победы» при поддержке Фонда Президентских грантов и Русского географического общества.

Обнаруженный парусник лежит на линии современного фарватера, по которому корабли и суда следуют в порт Санкт-Петербурга.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Экспедиция Разведывательно-водолазной команды обнаружила в полутора милях от острова Сескар в Финском заливе на глубине 30 метров голландский парусник Concurrent ХIХ века, сообщил РИА Новости руководитель экспедиции Константин Богданов.

Экспедиция была организована в рамках проекта "Москитный флот Победы", который реализуется экспедицией при поддержке Фонда Президентских грантов и Русского географического общества (РГО).

"Во время поиска погибших в годы Великой Отечественной войны торпедных катеров ВМФ СССР в рамках проекта "Москитный флот Победы" мы обнаружили в полутора милях от острова Сескар парусник, лежащий на глубине 30 метров", - сказал Богданов.

При этом он подчеркнул, что парусник лежит на линии современного фарватера, по которому сегодня корабли и суда следуют в порт Санкт-Петербурга

"Благодаря поддержке Русского географического общества и командования Балтийского флота это место фарватера было на время перекрыто для работы водолазов, все суда следовали в обход", – сказал Богданов.

Сославшись на исторические документы, он сообщил, что двухмачтовую шхуну Concurrent "Конкурент" водоизмещением 189 тонн построили в Вендаме (провинция Гронинген) для фирмы братьев Вилкенс и спустили на воду 31 марта 1859 года. Первый рейс судно совершило в сентябре 1859 года из Гронингена, затем работало на линии Ньюкасл - Триест. Единственным капитаном с самого начала и до гибели был Абрахам Даниэлз де Йонге (Abraham Danielz de Jonge).

В мае 1874 года, следуя из Ньюкасла в Санкт-Петербург с грузом угля, "Конкурент" был затерт льдами у острова Сескар и затонул. Судно внесли в список утерянных голландских коммерческих судов. Однако вся команда, состоящая из шести человек спаслась и благополучно добралась до Кронштадта.

Фирма Вилкенс не стала закрывать проект. Уже в июле 1875 года им выдали свидетельство на новый корабль с тем же именем "Конкурент". Это была уже шхуна-бриг водоизмещением 172 тонны. Капитаном снова назначили де Йонге, и он успешно управлял обновленным судном до 1885 года.