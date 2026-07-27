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В Финском заливе обнаружили голландский парусник ХIХ века - РИА Новости, 27.07.2026
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18:53 27.07.2026 (обновлено: 19:57 27.07.2026)
В Финском заливе обнаружили голландский парусник ХIХ века

В Финском заливе обнаружили голландский парусник Concurrent ХIХ века

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экспедиция Разведывательно-водолазной команды обнаружила голландский парусник Concurrent XIX века в Финском заливе.
  • Парусник был найден в рамках проекта «Москитный флот Победы» при поддержке Фонда Президентских грантов и Русского географического общества.
  • Обнаруженный парусник лежит на линии современного фарватера, по которому корабли и суда следуют в порт Санкт-Петербурга.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Экспедиция Разведывательно-водолазной команды обнаружила в полутора милях от острова Сескар в Финском заливе на глубине 30 метров голландский парусник Concurrent ХIХ века, сообщил РИА Новости руководитель экспедиции Константин Богданов.
Экспедиция была организована в рамках проекта "Москитный флот Победы", который реализуется экспедицией при поддержке Фонда Президентских грантов и Русского географического общества (РГО).
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"Во время поиска погибших в годы Великой Отечественной войны торпедных катеров ВМФ СССР в рамках проекта "Москитный флот Победы" мы обнаружили в полутора милях от острова Сескар парусник, лежащий на глубине 30 метров", - сказал Богданов.
При этом он подчеркнул, что парусник лежит на линии современного фарватера, по которому сегодня корабли и суда следуют в порт Санкт-Петербурга.
"Благодаря поддержке Русского географического общества и командования Балтийского флота это место фарватера было на время перекрыто для работы водолазов, все суда следовали в обход", – сказал Богданов.
Сославшись на исторические документы, он сообщил, что двухмачтовую шхуну Concurrent "Конкурент" водоизмещением 189 тонн построили в Вендаме (провинция Гронинген) для фирмы братьев Вилкенс и спустили на воду 31 марта 1859 года. Первый рейс судно совершило в сентябре 1859 года из Гронингена, затем работало на линии Ньюкасл - Триест. Единственным капитаном с самого начала и до гибели был Абрахам Даниэлз де Йонге (Abraham Danielz de Jonge).
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В мае 1874 года, следуя из Ньюкасла в Санкт-Петербург с грузом угля, "Конкурент" был затерт льдами у острова Сескар и затонул. Судно внесли в список утерянных голландских коммерческих судов. Однако вся команда, состоящая из шести человек спаслась и благополучно добралась до Кронштадта.
Фирма Вилкенс не стала закрывать проект. Уже в июле 1875 года им выдали свидетельство на новый корабль с тем же именем "Конкурент". Это была уже шхуна-бриг водоизмещением 172 тонны. Капитаном снова назначили де Йонге, и он успешно управлял обновленным судном до 1885 года.
На видео, снятое под водой, которое предоставил РИА Новости Богданов, отчетливо видны очертания судна, штурвал, колокол с надписью Concurrent, корабельная утварь и бутылки.
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