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Норвежская всадница погибла на тренировочных сборах - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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10:58 27.07.2026
Норвежская всадница погибла на тренировочных сборах

Норвежская наездница погибла на тренировочных сборах национальной сборной

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКонный спорт - конь прыгает
Конный спорт - конь прыгает - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Норвежская наездница Кари Метте Стенеруд погибла в результате несчастного случая на тренировочных сборах национальной сборной в Старуме.
  • Это первый случай гибели человека во время организованных соревнований по конному спорту в Норвегии, и федерация пообещала провести тщательное расследование обстоятельств произошедшего.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Норвежская наездница Кари Метте Стенеруд трагически погибла в результате несчастного случая на тренировочных сборах национальной сборной в Старуме, сообщается на сайте Норвежской федерации конного спорта.
37-летняя спортсменка упала с лошади при прохождении препятствия во время тренировки по конному троеборью. На месте происшествия пострадавшей оперативно начали оказывать реанимационную помощь, но спасти ее не удалось.
"Это первый случай гибели человека во время организованных соревнований по конному спорту в Норвегии, и мы сделаем все, чтобы избежать подобного в будущем. Норвежская федерация конного спорта проведет тщательное расследование обстоятельств произошедшего. Лошадь в результате несчастного случая не пострадала", — говорится в сообщении.
 
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