Норвежская всадница погибла на тренировочных сборах

37-летняя спортсменка упала с лошади при прохождении препятствия во время тренировки по конному троеборью. На месте происшествия пострадавшей оперативно начали оказывать реанимационную помощь, но спасти ее не удалось.

"Это первый случай гибели человека во время организованных соревнований по конному спорту в Норвегии, и мы сделаем все, чтобы избежать подобного в будущем. Норвежская федерация конного спорта проведет тщательное расследование обстоятельств произошедшего. Лошадь в результате несчастного случая не пострадала", — говорится в сообщении.