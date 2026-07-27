Многотысячный митинг населения Пхеньяна, собравшегося на городском вокзале для проводов частей Советской Армии, участвовавших в освобождении Северной Кореи от японской императорской армии. Архивное фото

Многотысячный митинг населения Пхеньяна, собравшегося на городском вокзале для проводов частей Советской Армии, участвовавших в освобождении Северной Кореи от японской императорской армии

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Жебин заявил, что корни дружбы России и КНДР лежат в решающей роли СССР в освобождении Корейского полуострова в 1945 году.

СССР оказал ключевую помощь в послевоенном восстановлении экономики и создании современной системы образования КНДР.

КНДР сумела отстоять свой суверенитет в Корейской войне благодаря помощи Советского Союза и Китая.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Корни дружбы России и КНДР лежат в решающей роли СССР в освобождении Корейского полуострова в 1945 году и в дальнейшей помощи в построении независимого государства, заявил РИА Новости в преддверии отмечаемого в КНДР 27 июля Дня Победы ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН кандидат политических наук Александр Жебин.

"Именно Красная Армия сыграла ключевую, решающую роль в освобождении Корейского полуострова . Никакие другие войска других стран с японцами на территории Кореи не сражались. Американцы высадились на юге полуострова только 8 сентября, спустя пять дней после официального подписания акта о капитуляции Японии", - отметил Жебин.

Он напомнил, что советские воины проявили массовый героизм при высадке десантов в северокорейские порты, многие были удостоены звания Героя Советского Союза. Кроме того, СССР оказал ключевую помощь в послевоенном восстановлении экономики и создании современной системы образования КНДР.

"Отсюда лежат корни нашей дружбы - мы проливали кровь за освобождение Кореи, помогали создавать независимое государство, отправляли учителей, врачей и инженеров. Позже КНДР в Корейской войне противостояла коалиции из 16 государств во главе с США и сумела отстоять свой суверенитет благодаря помощи Советского Союза и Китая. Это три краеугольных камня, на которых строятся наши отношения и сегодня", - подчеркнул эксперт.