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Эксперт рассказал о корнях дружбы России и КНДР - РИА Новости, 27.07.2026
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00:36 27.07.2026
Эксперт рассказал о корнях дружбы России и КНДР

Политолог Жебин: СССР сыграл ключевую роль в освобождении Кореи в 1945 году

© РИА Новости / Яков Гудков | Перейти в медиабанкМноготысячный митинг населения Пхеньяна, собравшегося на городском вокзале для проводов частей Советской Армии, участвовавших в освобождении Северной Кореи от японской императорской армии
Многотысячный митинг населения Пхеньяна, собравшегося на городском вокзале для проводов частей Советской Армии, участвовавших в освобождении Северной Кореи от японской императорской армии - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Яков Гудков
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Многотысячный митинг населения Пхеньяна, собравшегося на городском вокзале для проводов частей Советской Армии, участвовавших в освобождении Северной Кореи от японской императорской армии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Жебин заявил, что корни дружбы России и КНДР лежат в решающей роли СССР в освобождении Корейского полуострова в 1945 году.
  • СССР оказал ключевую помощь в послевоенном восстановлении экономики и создании современной системы образования КНДР.
  • КНДР сумела отстоять свой суверенитет в Корейской войне благодаря помощи Советского Союза и Китая.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Корни дружбы России и КНДР лежат в решающей роли СССР в освобождении Корейского полуострова в 1945 году и в дальнейшей помощи в построении независимого государства, заявил РИА Новости в преддверии отмечаемого в КНДР 27 июля Дня Победы ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН кандидат политических наук Александр Жебин.
"Именно Красная Армия сыграла ключевую, решающую роль в освобождении Корейского полуострова. Никакие другие войска других стран с японцами на территории Кореи не сражались. Американцы высадились на юге полуострова только 8 сентября, спустя пять дней после официального подписания акта о капитуляции Японии", - отметил Жебин.
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Он напомнил, что советские воины проявили массовый героизм при высадке десантов в северокорейские порты, многие были удостоены звания Героя Советского Союза. Кроме того, СССР оказал ключевую помощь в послевоенном восстановлении экономики и создании современной системы образования КНДР.
"Отсюда лежат корни нашей дружбы - мы проливали кровь за освобождение Кореи, помогали создавать независимое государство, отправляли учителей, врачей и инженеров. Позже КНДР в Корейской войне противостояла коалиции из 16 государств во главе с США и сумела отстоять свой суверенитет благодаря помощи Советского Союза и Китая. Это три краеугольных камня, на которых строятся наши отношения и сегодня", - подчеркнул эксперт.
Пятнадцатое августа 1945 года считается днем освобождения территории Кореи от оккупационных войск Японии и до сих пор является национальным праздником как в КНДР, так и в Республике Корея.
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