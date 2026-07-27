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Карпов назвал главного фаворита на выборах президента FIDE - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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11:09 27.07.2026 (обновлено: 12:35 27.07.2026)
Карпов назвал главного фаворита на выборах президента FIDE

Карпов: Турлов будет явным фаворитом на выборах главы FIDE

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАнатолий Карпов
Анатолий Карпов - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Анатолий Карпов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил, что Тимур Турлов будет явным фаворитом на предстоящих выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE).
  • В список кандидатов на выборы вошли немцы Ян Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштейн, а также Тимур Турлов.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил РИА Новости, что глава Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов будет явным фаворитом на предстоящих выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE), если оба кандидата из Германии ранее не консультировались с руководством организации о своих шансах на победу.
В воскресенье завершился прием заявок на участие в выборах. В список вошли немцы Ян Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштейн, а также Турлов.
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"Если два немецких кандидата ранее не проконсультировались с FIDE (о своих шансах на победу – прим. ред.), то Тимур Турлов является явным фаворитом на выборах. Потому что он уже проявил себя в шахматах. Но я с ним не знаком", - сказал Карпов, оценивая шансы кандидатов.
Ранее Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула своим кандидатом президента FIDE Аркадия Дворковича, впервые избранного в 2018 году и переизбранного на четырехлетний срок в 2022-м. 23 июля Евросоюз объявил о включении Дворковича в санкционный список. После этого Дворкович добровольно приостановил исполнение полномочий. Исполняющим обязанности главы организации стал заместитель президента FIDE 15-й чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд. Дворкович 24 июля сообщил РИА Новости, что не будет участвовать в выборах, так как это связано с рисками для FIDE.
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