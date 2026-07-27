Карпов назвал главного фаворита на выборах президента FIDE

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил РИА Новости, что глава Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов будет явным фаворитом на предстоящих выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE), если оба кандидата из Германии ранее не консультировались с руководством организации о своих шансах на победу.