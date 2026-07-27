В Японии проходит концерт Московского квартета саксофонистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Концерт Московского квартета саксофонистов проходит в Philia Hall в японском городе Йокогама.
- В программе — произведения русских и советских композиторов: Михаила Глинки, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Игоря Стравинского, а также зарубежных композиторов Жан-Филиппа Рамо и Камиля Сен-Санса.
- Концерт в Йокогаме завершает азиатское турне квартета, которое проходило в Пекине, Тайбэе и Бангкоке, и сопровождается мастер-классом для японских детей, изучающих игру на саксофоне.
ТОКИО, 27 июл – РИА Новости. Концерт Московского квартета саксофонистов проходит в Philia Hall в японском городе Йокогама, передает корреспондент РИА Новости.
Квартет в составе Тараса Гусарова – альт-саксофон, Никиты Зимина – сопрано-саксофон, Владимира Пецкуса – баритон-саксофон и Софии Петраш – тенор-саксофон исполняет классические произведения русских и советских композиторов в специальной аранжировке Александра Кузовова.
В программе прозвучат увертюра к опере "Руслан и Людмила" и фрагмент из оперы "Иван Сусанин" Михаила Глинки, прелюдия соль минор опус 23 номер 5 Сергея Рахманинова, фрагмент симфонии номер 10 Дмитрия Шостаковича, фрагмент из балета "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, фрагмент из балета "Жар-Птица" Игоря Стравинского. Также будут исполнены произведения зарубежных композиторов – представителя французского барокко Жан-Филиппа Рамо и Камиля Сен-Санса.
Концерт в Йокогаме завершает азиатское турне квартета, которое проходило в Пекине, Тайбэе и Бангкоке. Помимо концерта в Йокогаме российские музыканты проведут мастер-класс для японских детей, изучающих игру на саксофоне. В мастер-классе в детском открытом лагере для саксофонистов примут участие также профессора из Сингапура, Китая, Японии и России.