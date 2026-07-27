В Японии проходит концерт Московского квартета саксофонистов

Квартет в составе Тараса Гусарова – альт-саксофон, Никиты Зимина – сопрано-саксофон, Владимира Пецкуса – баритон-саксофон и Софии Петраш – тенор-саксофон исполняет классические произведения русских и советских композиторов в специальной аранжировке Александра Кузовова.

Концерт в Йокогаме завершает азиатское турне квартета, которое проходило в Пекине, Тайбэе и Бангкоке. Помимо концерта в Йокогаме российские музыканты проведут мастер-класс для японских детей, изучающих игру на саксофоне. В мастер-классе в детском открытом лагере для саксофонистов примут участие также профессора из Сингапура, Китая, Японии и России.