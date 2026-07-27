Рейтинг@Mail.ru
В Японии проходит концерт Московского квартета саксофонистов - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:39 27.07.2026 (обновлено: 18:40 27.07.2026)
В Японии проходит концерт Московского квартета саксофонистов

В Йокогаме проходит концерт Московского квартета саксофонистов

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Концерт Московского квартета саксофонистов проходит в Philia Hall в японском городе Йокогама.
  • В программе — произведения русских и советских композиторов: Михаила Глинки, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Игоря Стравинского, а также зарубежных композиторов Жан-Филиппа Рамо и Камиля Сен-Санса.
  • Концерт в Йокогаме завершает азиатское турне квартета, которое проходило в Пекине, Тайбэе и Бангкоке, и сопровождается мастер-классом для японских детей, изучающих игру на саксофоне.
ТОКИО, 27 июл – РИА Новости. Концерт Московского квартета саксофонистов проходит в Philia Hall в японском городе Йокогама, передает корреспондент РИА Новости.
Квартет в составе Тараса Гусарова – альт-саксофон, Никиты Зимина – сопрано-саксофон, Владимира Пецкуса – баритон-саксофон и Софии Петраш – тенор-саксофон исполняет классические произведения русских и советских композиторов в специальной аранжировке Александра Кузовова.
В программе прозвучат увертюра к опере "Руслан и Людмила" и фрагмент из оперы "Иван Сусанин" Михаила Глинки, прелюдия соль минор опус 23 номер 5 Сергея Рахманинова, фрагмент симфонии номер 10 Дмитрия Шостаковича, фрагмент из балета "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, фрагмент из балета "Жар-Птица" Игоря Стравинского. Также будут исполнены произведения зарубежных композиторов – представителя французского барокко Жан-Филиппа Рамо и Камиля Сен-Санса.
Концерт в Йокогаме завершает азиатское турне квартета, которое проходило в Пекине, Тайбэе и Бангкоке. Помимо концерта в Йокогаме российские музыканты проведут мастер-класс для японских детей, изучающих игру на саксофоне. В мастер-классе в детском открытом лагере для саксофонистов примут участие также профессора из Сингапура, Китая, Японии и России.
Народный артист России Денис Мацуев - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
В Японии начались первые за шесть лет гастроли Дениса Мацуева
1 июня, 08:50
 
КультураПекинБангкокЯпонияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала