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Гросси не знает, когда МАГАТЭ сможет вновь направить инспекторов в Иран - РИА Новости, 27.07.2026
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21:44 27.07.2026
Гросси не знает, когда МАГАТЭ сможет вновь направить инспекторов в Иран

Гросси заявил, что не знает, когда МАГАТЭ сможет направить инспекторов в Иран

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рафаэль Гросси заявил, что не знает, когда МАГАТЭ сможет вновь направить своих инспекторов в Иран, но считает, что это должно произойти как можно скорее.
  • Он отметил, что Иран остается участником Договора о нераспространении ядерного оружия и обязан декларировать свою ядерную деятельность и предоставлять МАГАТЭ возможность проводить инспекции.
ВЕНА, 27 июл - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не знает, когда Агентство сможет вновь направить своих инспекторов в Иран, однако считает, что это должно произойти как можно скорее.
"Я не знаю. Я считаю, что мы должны были быть там уже сейчас. Это должно произойти в ближайшее время", - сказал он в интервью Би-би-си, отвечая на вопрос о сроках возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран.
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Гросси добавил, что Иран остается участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и в рамках соглашения о гарантиях обязан декларировать свою ядерную деятельность и предоставлять МАГАТЭ возможность проводить инспекции.
"Иногда мои иранские коллеги сердятся, когда я говорю об этом. Я напоминаю им, что в этом нет ничего нового. Это часть их обычных обязанностей", - отметил глава Агентства. Он добавил, что иранская сторона вправе иметь собственное мнение относительно работы МАГАТЭ, однако это не отменяет ее международных обязательств.
Гендиректор МАГАТЭ в июле заявил в интервью РИА Новости, что Агентство рассчитывает в ближайшие недели получить доступ к иранским ядерным объектам.
Прежде МИД Ирана заявлял, что доступ МАГАТЭ к иранским ядерным объектам, подвергшимся бомбардировкам, будет зависеть от результатов переговоров с США. При этом в Тегеране подчеркнули, что Иран продолжит обеспечивать доступ к ряду ядерных объектов, включая АЭС "Бушер".
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