Гросси не знает, когда МАГАТЭ сможет вновь направить инспекторов в Иран

Краткий пересказ от РИА ИИ Рафаэль Гросси заявил, что не знает, когда МАГАТЭ сможет вновь направить своих инспекторов в Иран, но считает, что это должно произойти как можно скорее.

Он отметил, что Иран остается участником Договора о нераспространении ядерного оружия и обязан декларировать свою ядерную деятельность и предоставлять МАГАТЭ возможность проводить инспекции.

ВЕНА, 27 июл - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не знает, когда Агентство сможет вновь направить своих инспекторов в Иран, однако считает, что это должно произойти как можно скорее.

Иран. "Я не знаю. Я считаю, что мы должны были быть там уже сейчас. Это должно произойти в ближайшее время", - сказал он в интервью Би-би-си , отвечая на вопрос о сроках возвращения инспекторов МАГАТЭ

Гросси добавил, что Иран остается участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и в рамках соглашения о гарантиях обязан декларировать свою ядерную деятельность и предоставлять МАГАТЭ возможность проводить инспекции.

"Иногда мои иранские коллеги сердятся, когда я говорю об этом. Я напоминаю им, что в этом нет ничего нового. Это часть их обычных обязанностей", - отметил глава Агентства. Он добавил, что иранская сторона вправе иметь собственное мнение относительно работы МАГАТЭ, однако это не отменяет ее международных обязательств.

Гендиректор МАГАТЭ в июле заявил в интервью РИА Новости, что Агентство рассчитывает в ближайшие недели получить доступ к иранским ядерным объектам.