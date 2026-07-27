Госдума девятого созыва покажет еще большую сплоченность, заявил Миронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что Государственная Дума девятого созыва продемонстрирует еще большую сплоченность.
- Сергей Миронов отметил, что на сегодняшний день каждый четвертый закон — межфракционный.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Государственная Дума девятого созыва продемонстрирует еще большую сплоченность, считает лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
"Не сомневаюсь, что Государственная Дума девятого созыва продемонстрирует еще большую сплоченность", - сказал Миронов.
Он напомнил, что в начале восьмого созыва президент высказал пожелание, чтобы межфракционных законов было как можно больше. На сегодняшний день, как отметил лидер партии, каждый четвертый закон - межфракционный.
"Уважаемый Владимир Владимирович, я хочу сказать вам слова благодарности за все, что вы делаете России. Наше дело правое, победа будет за нами!", - добавил Миронов.