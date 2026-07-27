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Госдума девятого созыва покажет еще большую сплоченность, заявил Миронов - РИА Новости, 27.07.2026
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14:52 27.07.2026
Госдума девятого созыва покажет еще большую сплоченность, заявил Миронов

Миронов: Госдума девятого созыва продемонстрирует еще большую сплоченность

© РИА НовостиСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости
Сергей Миронов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что Государственная Дума девятого созыва продемонстрирует еще большую сплоченность.
  • Сергей Миронов отметил, что на сегодняшний день каждый четвертый закон — межфракционный.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Государственная Дума девятого созыва продемонстрирует еще большую сплоченность, считает лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
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"Не сомневаюсь, что Государственная Дума девятого созыва продемонстрирует еще большую сплоченность", - сказал Миронов.
Он напомнил, что в начале восьмого созыва президент высказал пожелание, чтобы межфракционных законов было как можно больше. На сегодняшний день, как отметил лидер партии, каждый четвертый закон - межфракционный.
"Уважаемый Владимир Владимирович, я хочу сказать вам слова благодарности за все, что вы делаете России. Наше дело правое, победа будет за нами!", - добавил Миронов.
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